StoneCo tem alta de 23% no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de meios de pagamento StoneCo anunciou nesta quinta-feira lucro líquido ajustado de R$554 milhões para o primeiro trimestre, alta de 23% sobre o desempenho de um ano antes.

A StoneCo anunciou ainda novo programa de recompra de ações no valor de R$2 bilhões após distribuir no primeiro trimestre R$843 milhões aos acionistas, também por meio de recompras.

"A companhia também vem demonstrando maior maturidade na gestão de capital, reforçando o nosso compromisso contínuo com a geração de valor e o aumento do retorno para os acionistas”, disse o presidente-executivo da StoneCo, Pedro Zinner, em comunicado à imprensa.

A companhia apurou uma receita total de R$3,7 bilhões, avanço anual de 19%, com base de clientes de micro, pequenas e médias empresas subindo 17%, para 4,3 milhões de ativos.

O volume total de pagamentos do segmento de pequenas e médias empresas atingiu R$120 bilhões, alta de 17% sobre o primeiro trimestre de 2024. A rentabilidade do segmento medida pelo ROE passou de 23,2% para 27% no período.