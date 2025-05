Mão-pé-boca: entenda doença que afetou Viih Tube e os dois filhos

A influenciadora Viih Tube disse nesta semana que ela e os dois filhos —Lua, 2, e Ravi, 5 meses, —foram infectados com o vírus conhecido como mão-pé-boca.

O que é a doença?

Trata-se de infecção viral provocada por vírus do gênero dos enterovírus, como o Coxsackie —também conhecido como Coxsackievírus—, em especial o tipo A16, e o enterovírus A71. A doença é considerada sazonal em países de clima temperado: no verão ou no começo do outono, são comuns surtos em escolas e creches.

Definida como altamente contagiosa, a síndrome pode afetar qualquer pessoa. Mas é mais frequente entre crianças com menos de cinco anos. Como a imunidade ao vírus não é definitiva e vários enterovírus podem levar a esse quadro, é possível ter a síndrome mais de uma vez.

Como é a transmissão?

A transmissão é fecal-oral, o que significa que ocorre mediante contato com pessoas, fezes, saliva, secreções, objetos ou alimentos contaminados. É possível se contaminar de forma direta ou indireta: pelo contato de pessoa a pessoa (por exemplo, por meio de um beijo); pelo ar (tosse ou espirro); pelas fezes (incluindo água contaminada); e pelo contato com superfícies e objetos contaminados. Mesmo depois de recuperada, a pessoa pode transmitir o vírus pelas fezes durante aproximadamente quatro semanas.

Quais são os sintomas?

As manifestações iniciais incluem febre moderada, dor de garganta, perda do apetite e mal-estar geral. Após cerca de dois dias, poderão ser observadas também: feridas dolorosas na boca e na língua, erupções (lesões avermelhadas que se transformam em bolhas) que aparecem especialmente nas palmas das mãos e nas solas dos pés, mas que também podem acometer tornozelos, cotovelos, genitais e/ou nádegas.

Na maioria das vezes, os sintomas aparecem entre três e seis dias após a infecção, o que é definido pelos médicos como período de incubação. A doença tende a desaparecer entre sete e 10 dias. Sintomas em crianças com vulnerabilidade imunológica ou bebês com menos de 6 meses de idade também devem ser observados com ainda mais atenção.

Em alguns casos, entre três e oito semanas após a infecção pode acontecer também o descolamento da unha das mãos e/ou dos pés. O quadro é chamado de onicomadese.

Qual é o tratamento?

A evolução do quadro tende a ser favorável. Na maioria das vezes, a síndrome é autolimitada, isto é, se resolve sozinha, sem a necessidade de medicamentos específicos contra o vírus. Com acompanhamento médico, é possível traçar uma estratégia para combater alguns dos sintomas, como a febre.

Quais são os riscos?

As feridas na boca e na língua podem dificultar a ingestão de alimentos, o que, por sua vez, pode provocar um quadro de desidratação. Nestes casos, é importante buscar ajuda profissional para avaliação de eventual intervenção para garantir a hidratação do paciente.

Alguns casos podem causar um acometimento do SNC (Sistema Nervoso Central). Além dos sintomas comuns da síndrome, isso poderá se manifestar por meio de tremores, fraqueza, sudorese fria e febre persistente (39°C) por mais de 48 horas. Em cenários de suspeita de comprometimento do SNC, o paciente deve ser internado para observação.

Quando a síndrome se relaciona a um tipo específico do vírus, o enterovírus 71, pode haver maior risco de comprometimento neurológico, o que potencializa o aparecimento de complicações como encefalite e meningite. Mais raramente ainda, o coxsackievírus pode levar à pneumonia, pericardite, miocardite e edema pulmonar. Há ainda evidências de que ele também pode estar envolvido em abortos espontâneos.

Qual é a melhor prevenção?

Para evitar o contágio, lave as mãos frequentemente com sabão por pelo menos 20 segundos, conferindo se todas as áreas das mãos foram devidamente contempladas.

Mantenha superfícies, brinquedos e as áreas em que as crianças brincam limpas e desinfetadas e evite contato pessoal com pessoas que estão infectadas.

Crianças com a doença podem ir à escola ou creche?

A orientação dos especialistas é de que é melhor manter crianças com a doença em casa. O retorno às atividades só deve acontecer após o decurso de 24 horas sem febre, e com todas as feridas cicatrizadas.

Outro bom parâmetro é manter a criança em casa por uma semana após o início do quadro. É importante avisar a escola ou a creche para que os responsáveis estejam atentos a eventuais surtos e também possam fazer melhor higienização local.

*Com informações de matéria publicada em 03/10/2024