Sindicato manifesta repúdio a declarações de Rui Costa sobre CGU e pede retratação do ministro

O Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle (Unacon Sindical) manifestou nesta quinta-feira, 8, em nota à imprensa, repúdio às declarações do ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre a atuação da Controladoria-Geral da União (CGU) e de seu corpo técnico na fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No documento, a entidade pede a retratação imediata do ministro.

A nota foi divulgada em resposta às declarações de Rui Costa ao jornal O Globo, em que critica o chefe da CGU, Vinicius Carvalho, pela forma como a investigação sobre as fraudes do INSS foi conduzida pelo órgão. Segundo Costa, o papel da Controladoria "é impedir o crime", e não "apurar o crime", como o da Polícia Federal.

"As falas do ministro revelam profundo desconhecimento das atribuições legais da CGU e do processo de auditoria interna, além de configurarem grave ofensa ao corpo técnico do órgão - que, mesmo com um dos menores orçamentos da Esplanada e enfrentando déficit de pessoal, atua com profissionalismo e compromisso com o interesse público", diz o sindicato.

Segundo a entidade, as declarações de Rui Costa configuram grave ofensa ao quadro funcional e à própria CGU que "mesmo com um dos menores orçamentos da Esplanada dos Ministérios, e diante de um amplo déficit de pessoal, atuam com profissionalismo e dedicação para garantir que cada centavo arrecadado dos contribuintes se converta em serviços públicos de boa qualidade, além de atuarem de forma incansável no enfrentamento à corrupção - como no caso da referida operação", diz o documento.