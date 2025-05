Segunda Guerra Mundial: Por que nem todos os países europeus comemoram o 8 de maio?

O 80º aniversário da vitória dos Aliados sobre a Alemanha nazista, que marca o fim da Segunda Guerra Mundial em território europeu, é celebrado nesta quinta-feira (8). A data é comemorada na França, mas não é observada em todos os países do Velho Continente.

Após seis anos de conflitos e dias depois do suicídio de Adolf Hitler, o marechal Wilhelm Keitel assinou a rendição da Alemanha nazista em Berlim às 23h01 de 8 de maio de 1945. Na mesa de reunião da histórica noite estavam alemães, russos, americanos, britânicos e franceses. Era o fim da guerra na Europa, que vitimou cerca de 55 milhões de pessoas entre civis e militares.

Nesta quinta-feira, a França vai celebrar o 80º aniversário da vitória dos Aliados. Em Paris, no Arco do Triunfo, a festividade será presidida por Emmanuel Macron.

Em Reims, cidade histórica no desfecho da guerra na Europa, as celebrações já começaram e contaram com a presença da ministra responsável pela Memória e pelos Veteranos, Patricia Mirallès. Foi numa escola secundária desta cidade, que fica a quase 150 quilômetros de Paris, no nordeste da França, onde o general americano Dwight Eisenhower montou seu quartel-general.

O primeiro ato de rendição foi assinado às 2h41 de 7 de maio de 1945 pelo general Alfred Jodl dentro da instituição militar. Furioso com a rendição em território controlado pelos americanos, o líder soviético Joseph Stalin exigiu uma segunda assinatura, datada de 8 de maio de 1945.

Aí entra o detalhe do fuso horário. No momento desta assinatura, documentada às 23h01 em Berlim, era exatamente 1h01 da madrugada em Moscou. É por isso que os russos celebram o "Dia da Vitória" em 9 de maio.

Festividades variam de datas

Em outras nações da Europa, as datas de celebração da vitória dos Aliados na II Guerra Mundial variam, pois nem todos os territórios foram libertados ao mesmo tempo.

Na Holanda, por exemplo, as comemorações são feitas nos dias 4 (Dia Nacional da Memória) e 5 de maio (libertação do país).

Na Itália, o Dia da Libertação marca o fim da ocupação nazista e a resistência contra o regime fascista de Benito Mussolini. A celebração é feita em 25 de abril, em memória da ofensiva de resistência que aconteceu em 1945 em várias cidades do norte da Itália.

Bélgica quer volta da celebração de 8 de maio

Ao contrário da França, o dia 8 de maio não é feriado na Bélgica. O país decidiu unificar há mais de 50 anos todas as comemorações relacionadas à Primeira e à Segunda Guerra Mundial no dia 11 de novembro.

Mas há três anos, uma "coalizão de 8 de maio" criada pela sociedade civil pede o retorno das comemorações e a criação do feriado nesta data. Entre os cerca de 120 signatários do apelo estão historiadores e os principais sindicatos belgas.

Além deles, a lista é encabeçada por Simon Gronowski, presidente da União dos Judeus Deportados e filhos da deportação. O advogado de 93 anos fugiu de um trem que o levaria a um campo de concentração e, consequentemente, à morte em 1943. Hoje, Simon Gronowski é uma personalidade quando o assunto é memória sobre o Holocausto.

Em entrevista ao correspondente da RFI em Bruxelas, Pierre Benazet, o vice-presidente da Federação Internacional de Direitos Humanos, Alexis Deswaef, disse que o momento é de celebração na Europa.

"Devemos comemorar, principalmente quando vemos um país como a Bélgica, e também em outras nações do continente, a ascensão de partidos de extrema direita que nasceram sobre as ruínas de colaboracionistas, cúmplices deste regime nazista, que vestem fantasias elegantes e propagam essas ideias que remontam ao fascismo ou ao nazismo"

Há um mês, o Parlamento belga adotou uma resolução ao solicitar o estabelecimento de uma cerimônia oficial comemorativa. Independentemente disso, a "coalizão 8 de maio" realiza uma festa da vitória na noite desta quinta-feira em frente à estação central da capital Bruxelas.

Trump acredita que EUA irão comemorar o 8 de maio

O 8 de maio sempre foi um dia sem celebrações nos Estados Unidos, até esta quinta-feira. O presidente Donald Trump decidiu que agora é hora de celebrar a data. "Há 80 anos, o inimigo foi derrotado por tanques, navios, caminhões, aviões e soldados americanos. Sem os Estados Unidos, a libertação jamais teria acontecido. Portanto, devemos prestar homenagem a essas pessoas que nos deram a vitória", afirmou Trump.

A comemoração, no entanto, não será feriado nos Estados Unidos. Para Trump, o Dia dos Veteranos, celebrado em novembro, é suficiente.