Salão de Xangai: GWM revela picape que produzirá no Brasil em duas versões

Nesta semana, o programa Carona traz mais atrações do Salão de Xangai, um dos maiores eventos automotivos do mundo, com foco nos carros que serão lançados durante os próximos meses no Brasil.



Destaque para a GWM, que está prestes a inaugurar fábrica em Iracemápolis (SP).

A montadora levou para Xangai novidades que irão chegar ao nosso país em um futuro próximo. Uma delas é a linha de picapes médias Poer, que será, ao lado da linha Haval H6, produzida no interior paulista.



O apresentador Jorge Moraes também destaca, no estande da GWM, os SUVs 4x4 Tank 400 e Tank 700, bastante cotados para lançamento no Brasil.

Por sua vez, a Chery exibiu no evento chinês veículos interessantes, como um carro voador que deverá ser produzido em série daqui a um futuro não muito distante. A montadora também apresentou robôs humanoides no seu estande.

Lynk & Co 01 é um dos modelos da marca cotados para o Brasil; visual lembra o de automóveis da Zeekr Imagem: Jorge Moraes/UOL

Esta edição também traz detalhes sobre a Lynk & Co, marca do Grupo Geely que tem previsão de chegada ao Brasil em 2026.



Vale destacar que esse grupo automotivo também é dono de marcas como Volvo e Zeekr, já presentes em nosso mercado, além da própria Geely - que estreia no Brasil em meados deste ano, em operação conjunta com a Renault.



Segundo o apresentador Jorge Moraes, a estratégia da Lynk & Co para o Brasil prevê um posicionamento mais "popular" em relação à Zeekr e deverá atuar com volumes maiores e produtos voltados a um público mais amplo.

Por sua vez, a GWM, que está prestes a inaugurar fábrica em Iracemápolis (SP), levou para Xangai novidades que irão chegar a nosso país no futuro próximo. Uma delas é a linha de picapes médias Poer, que será, ao lado da linha Haval H6, produzida no interior paulista.



Moraes também destaca os SUVs 4x4 Tank 400 e Tank 700, bastante cotados para lançamento no Brasil.

Voltando à Geely, a marca do grupo homônimo destaca o EX5, SUV 100% elétrico com porte médio que marcará a estreia da montadora no mercado brasileiro em julho, por meio de uma parceria com a Renault.

No quadro Autosserviço, o Carona alerta para a importância da manutenção adequada do sistema de arrefecimento e da respectiva bomba d'água. Um dos alertas é nunca completar o líquido de arrefecimento com água pura, muito menos da torneira.



O correto é seguir a recomendação do manual do proprietário e sempre utilizar a mistura na proporção correta de água e aditivo do radiador.

Por fim, no quadro Fala Carona, Jorge Moraes tira dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo, com foco nos próximos lançamentos.