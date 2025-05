Rússia promete investir US$1 bi em Cuba até 2030

HAVANA (Reuters) - O governo de Cuba disse nesta quinta-feira que empresas russas devem investir, até 2030, mais de US$1 bilhão na ilha, que enfrenta uma cruel crise econômica. Os dois países são aliados históricos.

A Rússia já havia anunciado anteriormente o chamado "Plano 2030" com Cuba, mas esta é a primeira vez que o Kremlin menciona os valores que pretende investir em áreas-chave, como produção de eletricidade, agricultura e iluminação pública. O cronograma dos investimentos ainda não foi anunciado.

"Empresas e empresários russos expressaram sua disposição e confirmaram que devem investir mais de US$1 bilhão na economia cubana", disse o vice-primeiro-ministro russo, Dmitry Chernyshenko. A declaração foi feita depois de uma reunião entre o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e o presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin.

As sanções impostas pelos Estados Unidos, o colapso do turismo e a ineficiência da produção estatal têm prejudicado a economia de Cuba, deixando o país com pouca margem de manobra.

A Rússia, que também enfrenta duras sanções norte-americanas, tem ao longo de décadas fornecido a Cuba tanto financiamento quanto bens materiais, incluindo carregamentos de petróleo, investimentos em infraestrutura e, mais recentemente, a promessa de grandes números de turistas russos.

Embora a Rússia já tenha atrasado ou cancelado projetos com Cuba no passado, alegando que a ilha não cumpriu com os pagamentos, Chernyshenko se referiu ao país como um "parceiro confiável" e disse que, desta vez, a Rússia subsidiará as taxas de juros para as empresas interessadas em investir em Cuba.

(Reportagem de Dave Sherwood)