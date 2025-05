Rumo tem queda no lucro do 1º tri, com menores volumes

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A operadora logística Rumo anunciou nesta quinta-feira lucro líquido ajustado de R$188 milhões no primeiro trimestre, queda de 49% sobre o desempenho de um ano antes, em um resultado marcado por queda nos volumes transportados como efeito causado em parte por colheita tardia no Mato Grosso.

Além da colheita tardia de grãos, "que limitou a disponibilidade de transporte", a Rumo citou no balanço que a retração nos volumes foi mais intensa na malha Sul, por conta da paralisação da ferrovia por tempo indeterminado após o desastre das chuvas no Rio Grande do Sul.

A empresa citou que o volume transportado nos três primeiros meses de 2025 caiu 7,5% e a receita líquida recuou 5,7%, para R$2,97 bilhões, enquanto o custo dos serviços prestados diminuiu 7,8%.

A Rumo apurou resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$1,6 bilhão, queda de 3,2% ano a ano.

A companhia terminou março com alavancagem financeira de 1,6 vez dívida líquida sobre Ebitda ajustado, contra patamar de 1,4 vez no final do ano passado.