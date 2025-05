Rubio pede que Índia e Paquistão reduzam escalada e apoia diálogo direto

Por Simon Lewis e Ismail Shakil

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pediu a redução da escalada e expressou apoio ao diálogo direto em telefonemas separados nesta quinta-feira com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, e com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, disse a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tammy Bruce.

Cresce o temor de que o pior confronto em duas décadas de conflito entre os vizinhos com armas nucleares pudesse se tornar mais grave após a Índia atacar na quarta-feira o que disse ser uma "infraestrutura terrorista" no Paquistão e na Caxemira controlada pelo Paquistão, em retaliação a um ataque fatal na Caxemira indiana em 22 de abril, atribuído por Nova Délhi a Islamabad.

Novas explosões soaram nesta quinta-feira na cidade de Jammu, na Caxemira indiana, durante o que fontes militares indianas disseram suspeitar ser um ataque de drones paquistaneses.

Nas duas ligações telefônicas que ocorreram antes das últimas explosões, Rubio "enfatizou a necessidade de uma redução imediata da escalada", disse Bruce.

"Ele expressou o apoio dos EUA ao diálogo direto entre a Índia e o Paquistão e incentivou esforços contínuos para melhorar as comunicações", afirmou a porta-voz.

O presidente Donald Trump disse esperar o fim dos ataques e que está disposto a ajudar, mas Washington não se ofereceu para mediar formalmente as tensões.

(Reportagem de Ismail Shakil e Ryan Patrick Jones)