Reações à escolha do cardeal Prevost como papa Leão 14, primeiro pontífice dos EUA

(Reuters) - O cardeal Robert Prevost foi eleito em uma escolha surpreendente para ser o novo líder da Igreja Católica nesta quinta-feira, assumindo o nome de Leão 14, tornando-se o primeiro pontífice dos EUA.

Confira a seguir a reação de autoridades pelo mundo:

PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

"Desejo que ele dê continuidade ao legado do papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos", afirmou Lula na rede social X.

"Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo."

PRIMEIRO-MINISTRO BRITÂNICO KEIR STARMER

"A eleição do Papa Leão 14 é um momento de profunda alegria para os católicos do Reino Unido e de todo o mundo, e inicia um novo capítulo para a liderança da Igreja e do mundo."

"O Papa Leão é o primeiro Papa norte-americano. Este é um momento importante. Como demonstrou o papado do papa Francisco, a Santa Sé tem um papel especial a desempenhar na união de pessoas e nações para tratar das principais questões de nosso tempo, especialmente no que se refere às mudanças climáticas, à redução da pobreza e à promoção da paz e da justiça em todo o mundo."

PRIMEIRA-MINISTRA ITALIANA GIORGIA MELONI

"Os italianos olharão para você como um guia e ponto de referência, reconhecendo no papa e na Igreja a autoridade espiritual e moral que deriva de sua mensagem inesgotável de amor, caridade e esperança, que flui da Palavra de Deus", disse ela em uma carta ao novo papa.

PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS DONALD TRUMP

"Que emoção e que grande honra para nosso país. Estou ansioso para conhecer o papa Leão 14. Será um momento muito significativo!"

PRESIDENTE RUSSO VLADIMIR PUTIN

"Por favor, aceite minhas sinceras felicitações por sua eleição como papa. Estou confiante de que o diálogo construtivo e a cooperação estabelecida entre a Rússia e o Vaticano continuarão a se desenvolver com base nos valores cristãos que nos unem."

"Desejo-lhe, Sua Santidade, sucesso no cumprimento da alta missão que lhe foi confiada, bem como boa saúde e bem-estar", disse ele em um telegrama publicado no site do Kremlin.

PRESIDENTE FRANCÊS EMMANUEL MACRON

"Um momento histórico para a Igreja Católica e seus milhões de fiéis. Ao papa Leão 14, a todos os católicos na França e em todo o mundo, envio uma mensagem fraterna."

"Neste 8 de maio, que este novo pontificado traga paz e esperança."

PRESIDENTE DA COLÔMBIA GUSTAVO PETRO

"O novo papa, Leão 14, é mais do que apenas um norte-americano. Seus ancestrais imediatos são latinos: espanhóis e franceses, e ele viveu 40 anos em nossa América Latina, no Peru."

"Espero que ele se torne um grande líder para os migrantes de todo o mundo, e espero que ele levante nossos irmãos e irmãs migrantes latinos que atualmente estão sendo humilhados pelos EUA."

"Que ele nos ajude a construir a grande força da humanidade que defende a vida e derrote a ganância que causou a crise climática e a extinção dos seres vivos."

PRESIDENTE DO EQUADOR DANIEL NOBOA

"Damos as boas-vindas ao papa Leão 14 com esperança em nossos corações. Que sua palavra una, conforte e guie milhões de pessoas em tempos de incerteza. Nossas orações do Equador estão com vocês."

PRESIDENTE ARGENTINO JAVIER MILEI

"As forças do céu deram claramente seu veredicto. Não há mais palavras, Sr. Juiz. Fim."

PORTA-VOZ DA PRESIDÊNCIA ARGENTINA, MANUEL ADORNI

"Parabéns a Leão 14 por sua assunção ao cargo. Que sua liderança e sabedoria nos guiem em tempos difíceis. O mundo precisa do despertar dos leões", postou no X, aparentemente referindo-se também ao animal símbolo do presidente Milei.

"Deus o abençoe e que as Forças do Céu estejam com você."

CHANCELER DA ÁUSTRIA CHRISTIAN STOCKER

"Habemus Papam! Parabenizo o papa Leão 14 por assumir esse cargo que carrega grandes responsabilidades e desejo a ele muita força e sabedoria para seu pontificado."

FRIEDRICH MERZ, CHANCELER ALEMÃO

"Eu o parabenizo calorosamente por sua eleição como chefe da Igreja Católica. Por meio de seu cargo, você oferece esperança e orientação a milhões de fiéis em todo o mundo nestes tempos de grandes desafios. Para muitas pessoas, o senhor é um farol de justiça e reconciliação. Na Alemanha, as pessoas olham para o seu pontificado com confiança e expectativa positiva."

PRIMEIRO-MINISTRO ESPANHOL PEDRO SANCHEZ

"Parabéns a toda a Igreja Católica pela eleição do novo papa Leão 14 como @Pontifex_en. Que seu pontificado contribua para fortalecer o diálogo e a defesa dos direitos humanos em um mundo que precisa de esperança e unidade."

VIKTOR ORBAN, PRIMEIRO-MINISTRO DA HUNGRIA

"Nós temos um papa! Há esperança!"

(Compilado por Richard Chang)