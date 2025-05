Quem foi São Leão Magno, que inspirou o nome do novo papa

Robert Francis Prevost foi anunciado hoje como novo papa e adotou o nome Leão 14 no seu pontificado. O nome foi escolhido pela primeira vez em 440 por São Leão Magno, o 45º papa da Igreja Católica.

Quem foi Leão 1º

Pontificado durou 21 anos. São Leão Magno assumiu o papado em 440 e permaneceu como chefe da Igreja Católica até 10 de novembro de 461, quando morreu. Em 430, já era arcediácono e depois foi conselheiro dos papas Celestino 1º e Sisto 3º. Era tão respeitado e conceituado que, após a morte deste último papa, foi eleito para substituí-lo.

Compromisso pela paz. Foi o primeiro bispo de Roma a ser chamado Leão, o primeiro sucessor de Pedro a ser chamado Magno, foi também um dos dois únicos papas - o outro foi Gregório Magno - a receber, em 1754, por desejo do Papa Bento 14, o título de "Doutor da Igreja", um reconhecimento pela contribuição significativa à teologia e doutrina da igreja.

Em 452, enfrentou Átila, o líder dos hunos. Átila foi um importante conquistador do século 5, que constantemente atacava o Império Romano. De acordo com os registros históricos, na época, grande parte do norte já havia sido dominada por Átila. As cidades de Aquileia, Pádua e Milão tinham sido conquistadas e saqueadas. Átila avançava e se encontrava perto de Mântua, no rio Mincio. Leão Magno guiou uma delegação de Roma para se encontrar com Átila e conseguiu convencê-lo a parar com a guerra e invasões.

O líder dos hunos recuou, segundo o Vaticano. Mas três anos depois, em 455, Roma foi alvo de um novo ataque. O papa Leão 1º desarmado conseguiu deter o império de ser incendiado pelos vândalos da África, guiados pelo rei Genserico. "Graças à sua intervenção, a cidade foi saqueada, mas não incendiada. Permaneceram intactas as Basílicas de São Pedro, de São Paulo fora dos muros e de São João em Latrão, nas quais a população encontrou abrigo e se salvou", segundo o Vaticano.

Defesa da doutrina. A vida de Leão, porém, não se resumiu apenas no seu compromisso com a paz. O pontífice se dedicou também à defesa da doutrina. Foi ele que inspirou o concílio ecumênico de calcedônia, que reconheceu e afirmou a unidade de duas naturezas em Cristo: humana e divina.

Leão 1º deixou para a história quase 100 sermões e cerca de 150 cartas. Nos documentos, ele demonstra ser teólogo, zeloso com a comunhão entre as várias igrejas, sem jamais esquecer as necessidades dos fiéis. Ele colocou em prática todas as ações necessárias - lê-se em seus escritos - para manter constantemente a justiça e oferecer a clemência.

O 45º papa da história nasceu na Toscana, região central da Itália. Segundo alguns historiadores, ele foi também o primeiro papa a ser sepultado na Basílica de São Pedro, onde estão até os dias de hoje suas relíquias.

Novo papa foi escolhido hoje

O novo papa Leão 14, Robert Prevost faz primeiro discurso na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano Imagem: Tiziana Fabi - 8.mai.2025/AFP

O norte-americano Robert Prevost, 69, é o novo papa.O nome dele foi anunciado ao mundo da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, após quatro escrutínios.

Pontífice usará o nome de Leão 14. O anúncio foi feito pelo cardeal Dominique Mamberti em latim, seguindo a tradição da Igreja Católica. "Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam" ("Anuncio-vos uma grande alegria: temos um papa"), afirmou. O pontífice repete a escolha feita pela última vez em 1878, por Leão 13.

Primeira aparição e bênção. Após surgir na sacada, o novo papa fez a bênção "urbi et orbi" (à cidade e ao mundo), direcionada aos fiéis que se aglomeravam em frente à Basílica de São Pedro.

O quarto nome mais utilizado entre papas. Cada papa eleito pode escolher seu próprio nome, mas alguns destes nomes se repetiram diversas vezes ao longo da história. Por outro lado, ao menos 40 papas optaram por nomes exclusivos que não foram replicados por nenhum sucessor.

João foi o nome mais popular entre os papas. Ao todo, 21 pontífices optaram por utilizá-lo. João 23, que deixou o comando da Igreja Católica em 1963, foi o último a adotar o nome. A lista não inclui antipapas — aqueles que reclamam o título em oposição ao eleito legitimamente. Em segundo lugar está Gregório, que foi adotado por 16 papas. O último pontífice a usar o nome foi Gregório 16, que deixou o comando da Igreja Católica em 1846.