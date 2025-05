Quem é juíza que defende que pais monitorem redes sociais dos filhos

A juíza Vanessa Cavalieri mudou a abordagem de como a Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro lida com menores infratores— especialmente quando os atos acontecem na internet.

A magistrada ficou famosa por não querer apreender e ordenar internação de adolescentes, mas sim alertar os pais e a sociedade para que as infrações possam ser prevenidas.

Quem é a juíza?

Vanessa é formada em direito pela Estácio. Tem passagem pela Enfam (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados) e pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, onde também passou a atuar como professora mais tarde. Ela iniciou sua carreira como defensora pública no Rio, função que exerceu por três anos até se tornar juíza.

Desde 2015, ela é responsável pela Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro. Ao chegar, a magistrada se dedicou a pedir um mapeamento de quais eram as infrações em que os menores estavam envolvidos, já que na época discutia-se no Congresso a possibilidade de redução da maioridade penal, como contou à Rádio Novelo em março.

A juíza Vanessa Cavalieri já é reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho Imagem: Arquivo pessoal

A juíza encontrou um cenário muito diferente daquele discutido pela sociedade. Nem 10% dos adolescentes internados após análise do caso na vara entre 2016 e 2019 tinha envolvimento com atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Metade estava envolvida em atos infracionais análogos a roubo, outros 20% com atos infracionais análogos a furtos —para aquisição rápida de renda—, e o restante com outros atos infracionais análogos a crimes sexuais, porte de arma, etc.

Logo o que chamaria a atenção de Vanessa seria como muitas das infrações começam nas redes. Segundo a magistrada comentou à rádio, o perfil do jovem infrator mudou após a pandemia. O adolescente que comete atos análogos aos crimes de roubos e furtos continuava aparecendo na vara, pois os problemas sociais não acabaram, mas o tempo extra online durante o isolamento trouxe também os alunos de classes média a alta de boas escolas às audiências, envolvidos em atos violentos — análogos a terrorismo, estupro virtual e apologia ao nazismo.

Essas investigações, elas vinham pela Interpol, que mandavam para a Polícia Federal [...] e chegavam para mim. Então, por exemplo, teve uma comunidade do Discord que foi desmantelada pela Interpol, que tinha planejamento de jogar uma bomba na usina nuclear de Angra. Um grupo, por exemplo, onde estava aquele jovem que não era mais adolescente, que praticou na época um atentado numa creche em Santa Catarina. Não era uma coisa assim, uma falácia, uma coisa que a gente falava ali para tirar uma onda. Eles realmente planejavam crimes gravíssimos. Vanessa Cavalieri

Mãe de duas adolescentes, Vanessa decidiu que era necessário mudar a sua abordagem em relação aos crimes digitais. "Eu comecei a perceber que havia alguma coisa de muito errado na escola. Havia sofrimento de muitos alunos, e esse sofrimento era invisível. As crianças e adolescentes passavam por violência, eram negligenciados e ninguém via, nada acontecia. Ele só era visto quando cometia um ato infracional, quando ele deixava de ser vítima e se tornava agressor", contou em entrevista ao UOL.

Assim, a juíza passou a fazer parte do Movimento Desconecta. A proposta do grupo é apresentar nas escolas um compromisso que deve ser firmado pelos pais: só dar o primeiro smartphone na mão dos jovens a partir dos 14 anos e só permitir a criação de perfis nas redes sociais a partir dos 16 anos —para evitar que eles se tornem vítimas e/ou cometam cyberbullying, entre outras infrações.

A partir de então, Vanessa tornou-se muito ativa na campanha para banir totalmente os celulares nas escolas; proibição que, na cidade do Rio, entrou em vigor no início do ano escolar de 2024. Fora dos tribunais, ela passou a dar palestras, aulas e realizar conversas com pais para alertá-los sobre os perigos do uso da internet sem supervisão. Na sua experiência, é muito comum que pais não saibam a senha dos computadores dos filhos quando a polícia aparece à porta. Pelo menos metade também desconhece plataformas onde há muito conteúdo violento e pornográfico, como o Discord.

Havia uma comunidade de mais de mil adolescentes no Discord, que hoje eu acho que é a pior plataforma de todas e mais perigosa para a criança e adolescente, e eles faziam o seguinte: eles aliciavam meninas (...) Então, havia um grupo de meninos extremamente misógino, é um crime de ódio contra mulheres, eles obrigavam essas meninas a fazerem coisas, assim, horríveis. E eram meninas de 12, 13 anos. Vanessa Cavalieri, à Rádio Novelo

Juíza também criou um protocolo, o "Eu Te Vejo". O projeto de prevenção à violência escolar leva às escolas palestras a pais, professores e estudantes, além de iniciativas de diálogo com as secretarias de educação, para esclarecer como acontecem as infrações e crimes no universo digital —por exemplo, explicando aos jovens que filmar amigos se beijando em uma festa também é pornografia infantil.

Ela também defende uma política pública nacional para regular o acesso às redes. "Eu acho que o governo fez a sua parte, uma parte importante, que foi a proibição dos celulares nas escolas. A gente precisa da regulação das redes sociais, as plataformas e as redes precisam se responsabilizar pelo conteúdo criminoso que é postado, que elas não filtram. Precisamos de uma moderação ativa de conteúdo criminoso que seja eficaz. A que temos hoje não impede o acesso de crianças e adolescentes. Também precisamos de uma verificação etária eficiente, pois o sistema atual se baseia apenas na autodeclaração", justificou à Rádio Câmara, da Câmara dos Deputados.

O trabalho inovador de Vanessa trouxe à juíza também o reconhecimento internacional. Ela é membro do International Visitors Leadership Program (Programa de Liderança para Visitantes Internacionais) do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em um programa de proteção às mulheres e às crianças. Além disso, a magistrada ainda atua como coordenadora do Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.