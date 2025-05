'Que emoção e grande honra', diz Trump sobre primeiro papa americano

Logo após o anúncio do novo papa, Leão 14, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a escolha e declarou estar emocionado e honrado com a nomeação do cardeal, natural da cidade americana de Chicago.

O que aconteceu

Trump comemorou a escolha em uma publicação na rede Truth Social. "Parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acabou de ser nomeado papa. É uma honra saber que ele é o primeiro papa americano".

Que emoção e que grande honra para o nosso país. Estou ansioso para conhecer o papa Leão XIV. Será um momento marcante! Donald Trump

Pontífice foi anunciado pouco depois das 13 horas (horário de Brasília). O anúncio foi feito pelo cardeal Dominique Mamberti em latim, seguindo a tradição da Igreja Católica. "Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam" ("Anuncio-vos uma grande alegria: temos um papa"), afirmou.

Mais de 20 mil pessoas receberam o anúncio na praça de São Pedro. Muitos balançaram bandeiras e se emocionaram no meio do público após o anúncio.

Cardeal virou papa após conseguir mais de dois terços dos votos. A fumaça branca que anunciou o novo papa saiu da chaminé da Capela Sistina às 13h07 (horário de Brasília).

Quem é o novo papa

Natural de Chicago, tornou-se prefeito do poderoso Dicastério para os Bispos, encarregado de nomear bispos em todo o mundo, em 2023. Antes de se tornar padre, aos 22 anos, se formou matemático.

Prevost passou um terço de sua vida nos Estados Unidos. O restante entre a Europa e a América Latina, uma das periferias do mundo, de onde também era natural o argentino Jorge Mario Bergoglio.

Apesar de origem americana, novo papa tem cidadania peruana e citou ao país durante a sua primeira bênção. Prevost, que chamou os peruanos de "um povo fiel", voltou ao país latino como bispo de Chiclayo em 2014 e ganhou a cidadania no ano seguinte.

O novo pontífice é considerado "um moderado construtor de pontes". Segundo especialistas, ele era um dos cardeais com maior chance de conseguir o cargo por sua "inclinação pastoral, perspectiva global e capacidade de governar a Cúria Romana".

Conclave acabou hoje

Novo papa foi eleito após quatro escrutínios. Ele conseguiu mais de dois terços dos votos do conclave, que contava com participação de 133 cardeais.

Fumaça branca indicou escolha às 13h07 (horário de Brasília). No começo da manhã, uma fumaça preta tinha sinalizado aos espectadores na praça de São Pedro que o novo pontífice não tinha sido escolhido. A escolha aconteceu na segunda rodada de votação do dia.