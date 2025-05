Outono é ideal para combater manchas na pele; estes 10 produtos vão ajudar

Você já ouviu falar que a hora ideal para cuidar das manchas faciais é durante o outono e o inverno? Isso acontece porque o tratamento das manchas é mais seguro nessas estações com menor incidência de raios UV.

Procedimentos em consultório são importantes, mas fazer o skincare em casa é um dos pilares do tratamento. O Guia de Compras UOL fez uma seleção de produtos para tratar as manchas da pele em casa. Confira:

Sérum para clarear manchas escuras.

Promete reduzir e uniformizar a pigmentação, além de controlar a oleosidade, diminuir cravos e espinhas e tamanho dos poros.

Suaviza olheiras e bolsas sob os olhos e melhora o viço da pele.

Sérum com textura leve, indicado para todos os tipos de pele (inclusive as sensíveis).

Promete uniformizar a textura e o tom da pele, clareando manchas e fazendo o rosto ficar mais luminoso.

Possui vitaminas B3, B12, B5, B6, E e zinco.

Segundo a marca, fortalece a barreira cutânea e controla a oleosidade excessiva, tornando os poros menos visíveis.

Combate o surgimento de cravos e espinhas.

Espuma clareadora para rosto e corpo que renova a pele.

Possui ingredientes que prometem uniformizar e prevenir novas hiperpigmentações, além de ácido cítrico e microesferas de celulose (biodegradáveis), que esfoliam, removem impurezas e aceleram a renovação celular.

Traz ativos hidratantes que repõem lipídios e reforçam a barreira de proteção para a pele ficar mais macia.

Em uma semana, a marca promete pele visivelmente mais radiante e luminosa e 46% das marcas reduzidas. Em 15 dias, tom e textura ficam mais uniformes. Em 8 semanas, 77% das marcas são reduzidas, segundo a L'Oréal.

Age nas marcas persistentes.

Deixa a textura da pele mais suave e hidratada.

Promete redução e prevenção do reaparecimento da hiperpigmentação por conter Thiamidol, um ativo patenteado que trabalha na redução das manchas.

Age como um tratamento intensivo contra marcas escuras e descolorações na pele.

Oferece ação anti-idade por possuir ácido hialurônico concentrado, que preenche rugas, melhora a qualidade da pele e devolve a luminosidade.

Clareador progressivo da pele com textura leve e de rápida absorção.

Promete uniformizar o tom da pele, reduzindo pigmentações causadas pela idade, pelo efeito de exposição excessiva ao sol e distúrbios hormonais (como melasma).

Enquanto estiver usando o produto, a recomendação é aplicar filtro solar com, no mínimo, FPS 30.

Promete agir em pigmentações existentes para reduzir a aparência de manchas escuras causadas pelo sol e fatores hormonais

Previne o reaparecimento de manchas e equilibra a produção de melanina.

Adequado para todos os tipos de pele, incluindo as sensíveis e de mulheres grávidas.

Contém vitamina E e ácido hialurônico.

Traz o ativo Melasy, exclusivo da marca, para corrigir e prevenir manchas.

Contém 10% de niacinamida, que intercepta o excesso de melanina antes que cause diferenças de tonalidade na pele.

Promete reduzir manchas solares, pós-acne e até mesmo as persistentes, em todos os tons e tipos de pele, inclusive as oleosas.

Tem textura leve e hidratante.

Conta com vitamina C pura e três derivados de vitamina C que prometem potencializar o efeito antioxidante e estimular a síntese de colágeno.

Também contém extrato da semente Alpinia Katsumadai para completar a ação clareadora da vitamina C e inibir a enzima tirosinase, responsável pela produção de melanina.

A fórmula tem ainda vitamina E, de ação antioxidante, vitamina B6, com efeito calmante, alantoína, que hidrata e minimiza os poros, e aminoácido serine, para hidratar e deixar a tonalidade da pele uniforme.

Por ter ação anti-inflamatória, pode ser usado sobre espinhas.

Sérum que promete atuar em todos os mecanismos de formação das manchas para clarear e tornar a pele mais uniforme.

É eficaz, segundo a marca, no tratamento do melasma de grau 2 (caracterizado por manchas grandes e profundas de tonalidade média escura) e de grau 3 (tipo mais severo da condição, que é acompanhado de manchas extremamente escuras de diversos tamanhos e resistentes ao tratamento).

Possui ativos como ácido tranexâmico a 5%, niacinamida e o alfa-arbutin.

Tem ação anti-idade e reduz rugas, linhas de expressão e flacidez.

