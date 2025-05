Produção de veículos sobe ao maior volume para abril em 6 anos, mostra Anfavea

No maior volume para o mês em seis anos, as montadoras produziram 228,2 mil veículos em abril, o que representa um crescimento de 2,8% na comparação com o mesmo período de 2024.

Frente a março, a alta foi de 20,1%, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 8, pela Anfavea, a entidade que representa as fábricas de automóveis.

No acumulado de janeiro a abril, a produção de veículos somou 811,2 mil unidades, 6,7% acima do total produzido nos quatro primeiros meses do ano passado.

Vendas

As vendas, de 208,7 mil veículos no mês passado, recuaram 5,5% na comparação com abril de 2024, quando o mercado contou com um calendário com dois dias úteis a mais.

Na margem - ou seja, de março para abril -, houve alta de 6,7% na comercialização de veículos zero quilômetro no País.

O volume vendido nos quatro primeiros meses do ano foi de 760,4 mil veículos, 3,4% acima do total licenciado no mesmo período de 2024, o que confirma a tendência de desaceleração após o crescimento de 14% do ano passado.

Exportações

Por outro lado, as exportações seguem mostrando recuperação consistente, com crescimento de 69,3% no comparativo interanual de abril. Na margem, os embarques das montadoras tiveram aumento de 18,9%.

Os 46,3 mil veículos exportados no mês passado levaram para 161,9 mil unidades o total vendido ao exterior desde o início do ano, alta de 47,8% puxada pela retomada dos pedidos da Argentina.

Emprego

O balanço da Anfavea mostra ainda que 35 vagas de emprego foram eliminadas nas montadoras em abril. O setor agora emprega 109,5 mil trabalhadores.