Produção de veículos salta 20% em abril ante março, diz Anfavea

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria brasileira de veículos produziu em abril 228,2 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, um crescimento de 20,1% sobre o mês anterior e avanço de 2,8% na comparação com um ano antes, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela associação do setor, Anfavea.

Com a produção do mês passado, a indústria acumulou um crescimento de 6,7% no primeiro quadrimestre ante os quatro primeiros meses de 2024, para 811,2 mil veículos.

As vendas de novos avançaram 6,7% na comparação mensal, mas caíram 5,5% ante abril do ano passado, para 208,7 mil unidades, segundo a entidade.

Segundo o novo presidente da Anfavea, Igor Calvet, o emplacamento diário de abril foi de 10,4 mil unidades ante 10,3 mil em março, níveis semelhantes aos verificados nos mesmos períodos de 2024 e sinalizando uma estabilização em meio ao aumento dos juros que dificulta financiamentos para venda de novos.

"Precisamos ao longo dos próximos meses fazer com que essa média diária continue subindo para que atinja a previsão de alta de mais de 6% no ano", afirmou o executivo em entrevista a jornalistas.

Apesar da forte alta na produção, os estoques de veículos novos no país terminaram abril em 254,8 mil unidades, equivalente a 36 dias de vendas. Em março, os patamares foram de 244,3 mil veículos e 35 dias.

Calvet também citou que do total vendido em abril, o setor de locadoras teve uma participação de 25%, abaixo dos 27% de um ano antes, mas acima dos 12% de janeiro. As vendas para locadoras somaram 49,5 mil veículos novos em abril, abaixo dos 56,2 mil de um ano antes.

A entidade citou que as vendas de caminhões, que sinalizam tendências de queda desde o começo do ano, podem enfrentar mais dificuldades nos próximos meses diante da nova alta de juros, para 14,75%, na véspera. "Se por um lado o câmbio ajuda, os juros não ajudam e a guerra tarifária torna mais difícil fechar as contas...como semanalmente há alterações de cenário, não conseguimos fechar uma análise crível", disse o presidente da Anfavea.

"Os juros me preocupam demais, já afetam caminhões e deve começar a impactar os (veículos) leves nos próximos meses", afirmou o executivo.

No acumulado de 2025 até abril, os licenciamentos somaram 760,4 mil veículos, crescimento de 3,4% sobre um ano antes.

A Anfavea citou que a participação dos veículos importados nos licenciamentos foi de 17,9% em abril, maior nível para o mês desde pelo menos 2022, mas um recuo ante os 19,2% de março.

A média da participação acumulada no ano até abril foi de 19,7%, também maior fatia desde pelo menos 2022, o que tem servido de incentivo para o setor cobrar do governo mais medidas de defesa comercial, principalmente contra importações de veículos eletrificados que nos últimos meses têm chegado ao país em volumes considerados elevados pela indústria.

A Anfavea também informou que as exportações de abril dispararam quase 70% sobre o mesmo mês de 2024, para 46,3 mil veículos, em meio a uma retomada do mercado argentino, tradicional principal destino das vendas externas do setor.

Segundo Calvet, as vendas de veículos novos no mercado de veículos argentino, que estavam estimadas anteriormente na casa de 500 mil unidades este ano, já são vistas pelo setor como capazes de atingir 600 mil a 650 mil veículos em 2025.

(Por Alberto Alerigi Jr.)