Em prantos, Leão 14 dá primeira benção e agradece Francisco: 'Obrigado'

Do UOL, em São Paulo

O papa Leão 14 deu hoje sua primeira bênção à frente da Igreja Católica, agradeceu o antecessor, Francisco, e se emocionou.

O que aconteceu

Novo papa pediu paz em todo o mundo. "Deus ama a todos, e o mal não vai prevalecer. Todos estamos nas mãos de Deus. Portanto, sem medo, unidos de mãos dadas com o Deus que está entre nós", disse o pontífice, em sua primeira aparição aos fiéis.

Leão 14 deu sinal de continuidade. Ainda emocionado, disse que pretende seguir o legado do argentino, que "abençoava Roma e o mundo inteiro na manhã de Páscoa".

O primeiro papa norte-americano falou em receber de braços abertos quem precisa de caridade. Com discurso com muitas referências a Francisco e citando o legado cristão, Leão pediu para que homens e mulheres fiéis se unam em torno do propósito missionário, abraçando quem precisa de ajuda.

Todos podemos caminhar juntos na direção daquela pátria a qual Deus nos preparou. À igreja de Roma, uma saudação especial. Necessitamos sermos juntos uma igreja missionária, que constrói pontes e diálogos, prontos para receber de braços abertos, todos que precisam de caridade, presença, diálogo e amor.

Lembrou do período no Peru. O novo papa foi bispo na América do Sul e durante sua passagem em Chiclayo serviu para mais de um milhão de católicos, na diocese peruana.

Permitam-me algumas palavras em espanhol: uma saudação a diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé e deu muito para ser a igreja fiel de Jesus Cristo.

Leão 14 fez a bênção "urbi et orbi" (à cidade e ao mundo) por volta das 14h45. O novo papa foi anunciado pelo cardeal protodiacono Dominique Mamberti por volta das 14h15. Milhares de fiéis acompanharam o anúncio em frente a basílica de São Pedro. Em latim, o cardeal anunciou o papa e o abençoou:

Anuncio-vos uma grande alegria. Temos um Papa: O eminentíssimo e reverendíssimo Senhor, Senhor Robert Prevost, Cardeal da Santa Igreja Romana,Prevost, que se impôs o nome de Leão 14

Dominique Mamberti

Quem é Leão 14

Nascido em 14 de setembro de 1955, em Chicago, ele é filho Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de ascendência espanhola. Ele tem dois irmãos, Louis Martín e John Joseph.

Estudou na Catholic Theological Union em Chicago, graduando-se em Teologia. Aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para estudar Direito Canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino. Na Urbe, foi ordenado sacerdote em 19 de junho de 1982, no Colégio Agostiniano de Santa Mônica, por Dom Jean Jadot, pró-presidente do Pontifício Conselho para os Não Cristãos, hoje Dicastério para o Diálogo Inter-religioso.

Além de norte-americano, ele é também peruano, já que obteve esta cidadania em 2015. O cardeal chegou ao Peru como um jovem missionário agostiniano e, do país andino, partiu como bispo para o Vaticano, para se tornar uma figura central na administração do papa Francisco.

Arcebispo emérito de Chiclayo, cerca de 750 quilômetros ao norte de Lima, Prevost deixou o Peru para se juntar ao governo do Vaticano. Lá, ele chefiou o Dicastério para os Bispos, que tem a importante função de aconselhar o papa sobre a nomeação de líderes da Igreja.

Primeiro papa agostiniano, começou na igreja em 2 de setembro de 1978. Em 29 de agosto de 1981, emitiu seus votos solenes.

Natural de Chicago, tornou-se prefeito do poderoso Dicastério para os Bispos, encarregado de nomear bispos em todo o mundo, em 2023. Antes de se tornar padre, aos 22 anos, se formou matemático.