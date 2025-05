Na bet do papa, apenas 1% das apostas acertaram a escolha do novo pontífice

Do UOL, em São Paulo

Cerca de 1% das apostas acertaram na escolha do novo papa na casa de apostas Polymarket. Robert Prevost foi escolhido como líder máximo da Igreja Católica hoje, após um dia e meio de conclave.

O que aconteceu

Robert Francis Prevost, o Leão 14, não estava nem entre dez favoritos para assumir o Vaticano na casa de apostas. A plataforma norte-americana de apostas Polymarket movimentou quase 30 milhões de dólares na escolha do novo pontífice, cerca de R$ 164,7 milhões.

Quem escolheu o norte-americano na plataforma vai receber 58 vezes o dinheiro apostado. Desde a morte do papa Francisco, quando se iniciou a especulação na plataforma de apostas, cerca de 1,2 milhões de dólares foram apostados em Prevost, algo em torno de R$ 7,3 milhões.

Pietro Parolin despontava entre os favoritos. O cardeal italiano contava com 60% das apostas até horas antes do anúncio do conclave. Ele se manteve entre os três mais cotados durante toda a especulação cardinalícia. Em nome dele, quase R$ 13 milhões foram movimentados. Luis Antonio Tagle, Matteo Zuppie Péter Erdö também figuraram entre os preferidos dos apostadores.