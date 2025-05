Presidente do Master deixa BC sem falar com a imprensa

O presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, deixou a sede do Banco Central na capital federal às 19h07, sem falar com a imprensa. Ele havia chegado ao local por volta de 17h45, para reunir-se com o presidente do BC, Gabriel Galípolo.

Pelo BC, também participaram do encontro os diretores Ailton Aquino (Fiscalização), Gilneu Vivan (Regulação) e Renato Gomes (Organização do Sistema Financeiro e Resolução). A reunião não constava na primeira versão da agenda do BC, e foi adicionada apenas na tarde de hoje.

Como mostrou o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na última terça-feira, 6, o Banco de Brasília (BRB) já enviou ao BC o perímetro da operação de compra de parte do Master, anunciada em 28 de março. Cerca de R$ 33 bilhões em ativos devem ser excluídos da operação.

O número ainda não é definitivo, já que o BRB aguarda a finalização de uma auditoria sobre o balanço do Master. Sem uma cifra oficial, o prazo de 360 dias para que o regulador avalie o negócio ainda não começou a correr.

Além do BRB, o BTG Pactual e o braço financeiro da J&F Investimentos - Banco Original e PicPay - já demonstraram interesse em adquirir fatias do Master. A tendência é que o BTG tenha preferência na escolha dos ativos que sobrarem após o BRB definir o escopo da operação. Em seguida, a J&F poderia escolher.