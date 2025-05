Tênis de corrida por R$ 154 e mais: 11 ideias de presente fitness para mães

Seja para caminhar, correr, treinar na academia, fazer ioga ou praticar outra atividade física, usar roupas e calçados confortáveis faz toda a diferença. Por isso, o Guia de Compras UOLmontou uma lista especial nesse sentido para quem deseja agradar as mamães no próximo domingo.

Além de roupas para se movimentar à vontade e tênis que promete pisada macia, selecionamos garrafas para ajudar na hidratação e relógios inteligentes para acompanhar os dados de bem-estar durante e após o exercício. Confira nossa seleção a seguir!

Roupas

Tênis

Garrafas e relógios

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.