Premiê do Reino Unido diz que momento de acordo comercial com EUA não poderia ser mais adequado

WASHINGTON (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse nesta quinta-feira que um novo acordo comercial com os Estados Unidos impulsionará o comércio e criará empregos, acrescentando que o momento não poderia ser melhor.

"Um acordo realmente importante. Isso vai impulsionar o comércio entre nossos países. Ele não apenas protegerá empregos, mas também criará empregos, abrindo o acesso ao mercado", disse Starmer por telefone ao presidente dos EUA, Donald Trump, em um evento em Washington em que o acordo foi anunciado.

"O momento não poderia ser mais adequado", disse Starmer.

Ele afirmou mais tarde que os cortes tarifários previstos no acordo comercial serão implementados o mais rápido possível.

"Todas essas reduções tarifárias entrarão em vigor o mais rápido possível", disse Starmer durante uma visita a uma fábrica no centro da Inglaterra, depois de sair do telefonema com Trump.

Em publicação no X, Starmer também disse que o acordo comercial cumpre a promessa de proteger as montadoras de automóveis e o setor siderúrgico do país.

"Prometi proteger os fabricantes de automóveis britânicos e salvar nosso aço", escreveu o premiê. "Esse acordo cumpre essa promessa. E os trabalhadores, famílias e empresas britânicas sentirão os benefícios."