Por que mulheres não podem votar no conclave ou liderar Igreja como papas?

O Colégio de Cardeais já está reunido para o conclave que se inicia hoje e irá eleger o sucessor do papa Francisco. Mas por que mulheres não podem votar ou serem eleitas como chefes da Igreja Católica?

Resposta está na tradição

Mulheres não podem participar das votações nos conclaves porque elas não são cardeais. E nenhuma pode se tornar cardeal, pois, para isso, é preciso ter sido ordenado padre no início da vida eclesiástica —e este sacramento não é conferido às mulheres.

Elas não podem ser padres por motivos que têm raízes no Evangelho. Na declaração Inter Insignores, publicada pela Congregação para a Doutrina da Fé em 1976 sob o papa Paulo 6º, e na carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis do papa João Paulo 2º de 1994, a Santa Sé explica "que a Igreja, por um motivo de fidelidade ao exemplo do seu Senhor, não se considera autorizada a admitir as mulheres à ordenação sacerdotal" —porque Cristo não escolheu mulheres para serem apóstolos, apenas homens, que receberam dele a missão de evangelizar o povo como os primeiros padres.

Ambos os documentos não consideram que Jesus tomou esta decisão por questões culturais do seu tempo. Para a Igreja, a razão é teológica, já que Cristo teria desafiado outros costumes da época em relação às mulheres. Exemplifica o texto da Inter Insignores: "Ele não hesita em afastar-se da lei de Moisés, para afirmar a igualdade dos direitos e dos deveres do homem e da mulher perante os vínculos do matrimônio (cfr. Mc. 10, 2-11; e Mt. 19, 3-9)". Além disso, ele conversa publicamente como uma samaritana e perdoa publicamente uma mulher adúltera, entre outros relatos.

João Paulo 2º e Francisco concordavam que apenas homens poderiam ser ordenados – e, por isso, se tornarem papas Imagem: AFP

De maneira semelhante, seus apóstolos só tornaram sacerdotes outros homens nos primeiros anos da Igreja. Para a Santa Sé, tanto o exemplo de Cristo quanto dos apóstolos têm "valor permanente". E a tradição estabelecida pelos primeiros patriarcas da Igreja, assim como por seus doutores —como é o caso de Santo Agostinho— com base no estudo dos textos, é argumento forte para que o sacramento da ordenação não seja concedido às mulheres. Francisco, em seu papado, manifestou apoio à visão de João Paulo 2º, embora tenha aumentado a participação das mulheres na Igreja.

O Vaticano, contudo, reconhece que as mulheres têm um papel apostólico importante. A declaração de Paulo 6º diz que Jesus foi acompanhado por mulheres importantes durante seu ministério, como Madalena. E, ao contrário do direito hebraico que não via "grande valor" no testemunho das mulheres, diz o documento, Jesus concede à Madalena e outras mulheres o privilégio de serem as primeiras a vê-lo ressuscitado e levarem a mensagem aos apóstolos.

Para a Igreja, são as mulheres que preparam os apóstolos para serem testemunhas oficiais da ressurreição. No entanto, não cabe a elas a missão dada por Jesus aos homens, por mais que sintam uma "vocação sacerdotal" inspiradas pela vontade de servir a Cristo, segundo Paulo 6º. Ele ainda diz que a identidade sexual tem uma influência mais importante sobre o íntimo das pessoas do que a etnia, por exemplo, o que pode sugerir que Deus decidiu dar papéis diferentes a homens e mulheres em sua Igreja com base em suas características.

Papel das mulheres é diferente daquele dos homens na Igreja, entende a Santa Sé, que usa o exemplo da Virgem Maria Imagem: Getty Images/iStockphoto

João Paulo 2º ainda ressalta que nem mesmo a Virgem Maria, que recebe o título de "Mãe da Igreja", recebeu a missão de ser sacerdote como os apóstolos. "[Isso] mostra claramente que a não-admissão das mulheres à ordenação sacerdotal não pode significar sua menor dignidade nem uma discriminação a seu respeito, mas a observância fiel de uma disposição que se deve atribuir à sabedoria do Senhor do universo". Ou seja, nesta questão, a Igreja confiaria no mistério do discernimento de Deus.

Nem sempre, contudo, os papas foram cardeais. Gregório 10º, por exemplo, o papa que levou três anos para ser eleito, nunca havia sido ordenado padre, apenas diácono, e não chegou a ser cardeal antes de sua eleição. Até hoje, não há exigência no Código de Direito Canônico de que o papa seja um cardeal —teoricamente, um católico que não é membro do clero poderia ser eleito papa, mas ele seria automaticamente ordenado como bispo da Igreja após aceitar o resultado da eleição. E, para ser ordenado, é preciso ser homem, como visto acima. Contudo, todo papa dos últimos 500 anos foi cardeal.

Já a votação de um papa é direito exclusivo dos cardeais desde a bula papal In Nomine Domine, de 1059, do papa Nicolau 2º. Ela tornou a escolha do papa um privilégio apenas do corpo da Igreja, já que anteriormente líderes políticos influenciavam na decisão.

Mudanças feitas pelo papa Francisco

Outras posições da Igreja estão abertas às mulheres. O papa Francisco ficou conhecido por aumentar a presença das mulheres em cargos de liderança. Segundo a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), a participação das mulheres em cargos da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano entre 2013 e 2023 passou de 19,2% para 23,4%.

Francisco colocou pelo menos sete em cargos de importância. A principal é a irmã Raffaella Petrini, que se tornou em janeiro a presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano —a mulher com mais alto cargo e a primeira a ocupá-lo. Seu mandato foi suspenso com a morte de Francisco, já que o poder é transferido imediatamente ao Colégio de Cardeais. É incerto se ela voltará a ocupá-lo.

Raffaella Petrini e papa Francisco Imagem: Reprodução/YouTube/EWTN Jubilee

Além dela, a freira Nathalie Becquart se tornou a primeira mulher com direito de voto em assembleia sinodal. Ela foi nomeada, em fevereiro de 2021, ao posto de subsecretária do Sínodo dos Bispos. Francesca di Giovanni assumiu em 2020 como subsecretária do Setor Multilateral da Seção para as Relações com os Estados e se tornou a primeira mulher a ocupar posição de gestão na diplomacia do Vaticano.

A irmã Alessandra Smerilli, que é doutora em economia, ocupa desde 2021 o cargo de secretária do Dicastério do Vaticano para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Ela é a segunda no comando da área responsável por auxílios e medidas sociais e, na época, foi pioneira na Cúria.

A jornalista brasileira Cristiane Murray foi nomeada pelo papa Francisco como vice-diretora da Sala de Imprensa da Santa Sé. Ela ocupa a posição desde 2019. Já a historiadora Barbara Jatta se tornou diretora dos Museus do Vaticano em 2016, enquanto a freira Simona Brambilla foi nomeada este ano prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica.