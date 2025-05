PF não disse que fraude no INSS é de R$ 90 bi; consignados são investigados

Do UOL, no Rio

A Polícia Federal não disse que o escândalo da fraude no INSS chega a R$ 90 bilhões, como afirmam publicações nas redes sociais. Os posts distorcem uma notícia da jornalista Daniela Lima na GloboNews.

Ela disse que a investigação também está apurando empréstimos consignados não autorizados e que o valor total de contratações em 2023 chegou a R$ 90 bilhões. Ou seja, esse é o valor de todas as operações com essa modalidade de crédito, e não o que foi desviado. Daniela Lima declarou que ainda é necessário identificar o que foi autorizado pelos beneficiários e o que não foi.

O escândalo atual do INSS é referente a descontos associativos não autorizados por aposentados e pensionistas. O valor investigado é de R$ 6,3 bilhões entre os anos de 2019 e 2024.

O que diz o post

Publicações usam um trecho recortado do programa Conexão GloboNews do dia 5 de maio de 2025 em que Daniela Lima afirma que a investigação sobre fraude no INSS também chega aos empréstimos consignados. Segundo a jornalista, em 2023 a movimentação com empréstimos dentro do INSS chegou a R$ 90 bilhões.

Os posts compartilham essa fala para afirmar de forma equivocada que o montante da fraude no INSS seria de R$ 90 bilhões.

Por que é distorcido

R$ 90 bilhões é o valor total de empréstimos consignados feitos em 2023. No programa e também na reportagem publicada no blog de Daniela Lima no g1, está especificado que este valor é sobre todas as negociações feitas naquele ano, e que é preciso depurar o que foi autorizado pelos beneficiários e o que não foi (leia aqui). Segundo a jornalista, de acordo com auditoria do TCU, em 2023 foram registradas mais de 35 mil reclamações de empréstimos liberados indevidamente, sem solicitação do beneficiário.

Ainda não é possível precisar o total de descontos indevidos. Ao UOL Confere, o Tribunal de Contas da União (TCU) disse que o INSS ainda está verificando a existência de autorização para cada desconto realizado.

Escândalo atual é de R$ 6 bilhões. A Operação Sem Desconto, da Polícia Federal em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), investiga a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Os descontos eram referentes a associações de classe e não haviam sido autorizados pelos beneficiários. Segundo o ministro da CGU, Vinicius Marques de Carvalho, as assinaturas de aposentados e pensionistas eram falsificadas por entidades.

Nikolas Ferreira (PL-MG) compartilhou desinformação. O deputado federal fez um vídeo, que se tornou viral, em que também usa a fala de para afirmar que "só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado foi de R$ 90 bilhões". Ele introduz o assunto dizendo "o que eles não te contaram é que o escândalo atual era de R$ 6 bilhões" para alegar que o valor seria muito maior do que o informado. Ele afirma que o número de R$ 90 bilhões teria sido revelado em um relatório da CGU, o que não é verdade. Na GloboNews, a jornalista creditou a informação sobre os empréstimos consignados a uma auditoria do TCU.

Vídeo para desmentir boato. O ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, gravou um vídeo para esclarecer a diferença dos valores de R$ 6 bilhões e R$ 90 bilhões. "Estão dizendo por aí que tem mais de R$ 90 bilhões de fraude. Isso não é verdade. O valor se refere ao total de consignados feitos no país em 2023", afirma o ministro. Já sobre os R$ 6 bilhões, ele reafirma que são referentes aos valores descontados por entidades associativas.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registra mais de 23 mil curtidas.

