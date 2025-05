Petz vê lucro despencar 86,7% no 1º tri com menor desempenho operacional

SÃO PAULO (Reuters) - A Petz divulgou nesta quinta-feira lucro líquido ajustado de R$1,06 milhão no primeiro trimestre, uma diminuição de 86,7% em relação ao período de janeiro a março de 2024, conforme relatório de resultados apresentado ao mercado.

A rede de varejo de produtos e serviços para animais de estimação apurou um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$55,99 milhões, recuo de 6,9% ano a ano, impactado em maior parte por aumento nas despesas operacionais (+10,6%).

A empresa informou que enfrentou "desafios operacionais" no seu centro de distribuição, que operou com alta ocupação de estoque e acima de sua capacidade ideal ao longo do trimestre -- e durante obra de expansão de sua área de armazenagem.

"Essa condição afetou a produtividade e gerou uma perda momentânea de eficiência, em um contexto de forte crescimento no volume de produtos expedidos", disse a Petz em mensagem que acompanha o balanço, acrescentando que, para normalizar as operações, contratou temporariamente pessoal adicional.

A receita líquida da Petz somou R$839,2 milhões nos primeiros três meses do ano, expansão anual de 7,9%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)