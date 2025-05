PESQUISA-Alta das exportações da China deve ter desacelerado em abril com tarifas de Trump

Por Yukun Zhang e Joe Cash

PEQUIM (Reuters) - O crescimento das exportações da China deve ter desacelerado em abril, uma vez que os embarques para os Estados Unidos foram prejudicados pelas tarifas do presidente Donald Trump e pela incerteza sobre a possibilidade de as duas maiores economias do mundo chegarem a um acordo para aliviar as tensões comerciais.

A expectativa é de que os embarques para fora do país tenham crescido 1,9% em termos de valor no mês passado, de acordo com a mediana das previsões de 32 economistas consultados pela Reuters, desacelerando em relação ao salto de 12,4% em março, que foi impulsionado por produtores que buscaram embarcar seus produtos antes que as tarifas entrassem em vigor.

A previsão é de que as importações tenham caído ainda mais, a 5,9%, no mesmo período, ante a queda de 4,3% em março.

Os dados comerciais de abril - que serão divulgados entre a noite de quinta-feira e as primeiras horas de sexta-feira - devem esclarecer o impacto imediato da guerra comercial em curso na economia chinesa.

Pequim tem dependido em grande parte das exportações para sustentar sua frágil recuperação econômica em andamento desde o fim da pandemia da Covid-19 e só começou a tomar medidas para impulsionar a demanda interna de forma mais acentuada no final do ano passado.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump elevou as tarifas sobre as importações da China para 145%, além das taxas que ele impôs sobre muitos produtos chineses durante seu primeiro mandato e das tarifas impostas pelo governo de Joe Biden.

A China retaliou ao impor restrições à exportação de alguns minerais de terras raras e aumentando as tarifas sobre os produtos dos EUA para 125%, além de taxas extras sobre produtos selecionados, incluindo soja e gás natural liquefeito.

Autoridades dos dois países se reunirão na Suíça no sábado para iniciar negociações comerciais, o que pode ser um passo em direção à redução das tensões.

Um detalhamento dos números da pesquisa indica que os economistas estão divididos sobre como as tarifas de Trump afetaram as exportações gerais da China no mês passado, com estimativas que variam de um crescimento de 7,0% a uma queda de 3,5%.

Na quarta-feira, autoridades da China lançaram um pacote de medidas de estímulo monetário, incluindo injeção de liquidez e cortes nas taxas de juros, em uma tentativa de amenizar os danos econômicos causados pela guerra comercial.

O superávit comercial da China em abril está previsto em US$89 bilhões, abaixo dos US$102,64 bilhões em março.