Eleição de Leão 14 indica que reformas de Francisco seguirão, diz professor

Do UOL, em São Paulo

A escolha pelo cardeal Robert Prevost como novo papa, que escolheu o nome Leão 14, indica que as reformas de Francisco seguirão, segundo o professor Virgílio Arraes, da UNB (Universidade de Brasília).

O que aconteceu

Novo chefe da Igreja Católica tem um perfil na linha de Francisco, segundo especialista. "Na visão laica, um progressista. A escolha do nome aponta para isso ao aludir a Leão 13", afirmou Arraes ao UOL.

Papa Leão 13 comandou a Igreja de 1878 a 1903. Segundo o professor, seu pontificado foi marcado pela preocupação com as questões sociais do século 19.

João Paulo 2º também parecia ser progressista, pontua especialista. "Há o exemplo de João Paulo 2º, que aparentava ser progressista, mas deu uma guinada ao conservadorismo. Só o tempo dirá", disse.

Após a morte de Francisco, Prevost disse que ainda havia "muito a fazer" na transformação da Igreja. "Não podemos parar, não podemos retroceder. Temos que ver como o Espírito Santo quer que a Igreja seja hoje e amanhã, porque o mundo de hoje, em que a Igreja vive, não é o mesmo que o mundo de 10 ou 20 anos atrás", disse ele, no mês passado, ao Vatican News.

Novo papa

O norte-americano Robert Prevost, 69, é o novo papa. O nome dele, escolhido hoje no conclave e foi anunciado ao mundo da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, após quatro escrutínios.

Pontífice usará o nome de Leão 14. O anúncio foi feito pelo cardeal Dominique Mamberti em latim, seguindo a tradição da Igreja Católica. "Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam" ("Anuncio-vos uma grande alegria: temos um papa"), afirmou.

Primeira aparição e bênção. Após surgir na sacada, o novo papa fez a bênção "urbi et orbi" (à cidade e ao mundo), direcionada aos fiéis que se aglomeravam em frente à Basílica de São Pedro. Ele lembrou do papa Francisco e saudou a "todos que precisam da nossa caridade, presença, diálogo e amor".