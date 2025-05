Paris está em festa após vitória do PSG contra o Arsenal e classificação para a final da Liga dos Campeões

Paris está em festa com a classificação do PSG para a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2025. Na noite desta quarta-feira (7), a equipe francesa venceu os ingleses do Arsenal por 2 a 1 e avançou para a segunda decisão de sua história na competição. A vitória fez a torcida ferver no estádio Parque dos Príncipes, palco do jogo de volta, e a comemoração ganhou as ruas da capital.

Com vantagem de 1 a 0 no confronto, devido à vitória no primeiro jogo, em Londres, o Paris Saint-Germain dependia apenas de um empate para se classificar.

O time abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo com o meia Fabián Ruiz. Os donos da casa ampliaram na metade da etapa final com o lateral-direito Hakimi. Apenas 4 minutos depois, aos 30, o Arsenal descontou com o atacante Saka, mas a reação dos ingleses parou por aí. O apito final do árbitro trouxe alívio e euforia, fazendo explodir elenco e torcida no estádio.

"É uma grande emoção. Creio que o clube fez por merecer isso, fez um bom trabalho. Nossa trajetória foi dura e longa, com confrontos muito difíceis", Marquinhos, zagueiro brasileiro e capitão do PSG.

"Agora que a ficha caiu, temos que desfrutar ao máximo, daqui até a final, se preparar da melhor maneira. Nosso trabalho foi feito para chegar à final, mas não está terminado, a gente quer mais, a gente quer muito buscar esse titulo. Temos que desfrutar deste momento, desta classificação, porque foi muito difícil, e se preparar bem para a decisão", comemorou Marquinhos, em entrevista ao Canal+ após o jogo.

O defensor brasileiro é um símbolo desta fase do clube e estava na final de 2020, última vez que o PSG chegou à decisão da Liga dos Campeões. Na ocasião, o Paris acabou sendo vice para o Bayern de Munique. Agora, a história pode ser diferente. Os jornais franceses destacaram o feito do time parisiense.

O L'Equipe desta quinta-feira traz em sua capa a manchete "Libérés" (Libertos, na tradução livre em português), em alusão ao feriado de 8 de maio, que celebra o fim da Segunda Guerra Mundial. O periódico ainda destaca a festa da torcida no Parque dos Príncipes e lembra que o PSG vai "desafiar" a Inter de Milão em busca de seu primeiro título, cinco anos depois da "desilusão" na final disputada em Lisboa.

Com a manchete "Paris na final, Paris unida", o Le Parisien por sua vez destaca em sua capa a mobilização da cidade em torno do feito histórico do clube.

Do outro lado, o jornal italiano Corriere dello Sport projeta que a Inter terá pela frente "Uma final lendária" contra os parisienses, destacando a presença de Donnarumma, goleiro italiano do PSG, e do georgiano Kvaratskhelia, atacante do time francês que teve uma passagem marcante pelo Nápoli.

A Inter de Milão busca seu quarto troféu na Champions. Para chegar à decisão de 2025, os italianos tiveram que passar pelo Barcelona, vencendo o jogo da volta no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, por 4 a 3 (após um 3 a 3 na ida), em um confronto que ficou marcado como um dos maiores da história da semifinal da competição.

A decisão da Liga dos Campeões entre PSG e Inter de Milão será no dia 31 de maio, às 16h (horário de Brasília), no estádio Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Festa e confusão nas ruas de Paris

A festa da torcida do PSG, que começou dentro do Parque dos Príncipes, seguiu pela madrugada desta quinta, tomando ruas de Paris e saindo do controle em alguns pontos da cidade.

Segundo a imprensa francesa, um carro avançou contra um grupo de torcedores e deixou três feridos na avenida Champs-Élysées, ponto turístico da capital, onde as comemorações costumam acontecer. Mais tarde, próximo ao local, um veículo foi incendiado ? seria o mesmo que atingiu os torcedores, conforme aponta o site de notícias FranceInfo. Além disso, 47 pessoas foram detidas pela polícia durante a noite.

"As prisões foram feitas por crimes de violência e danos, posse de produtos explosivos ou incendiários e violência intencional. Um policial foi ferido por um projétil. Quatro veículos foram danificados, incluindo um carro de polícia e um veículo da prefeitura de Paris. Várias lixeiras da cidade foram incendiadas", detalha a FranceInfo.