"Para nós, o papa é peruano"; país andino comemora eleição do papa Leão 14

Por Marco Aquino

LIMA (Reuters) - Na cidade costeira peruana de Chiclayo, a cerca de 5.000 km da cidade natal do novo papa Leão 14, Chicago, os católicos saíram às ruas e os sinos das igrejas tocaram nesta quinta-feira para comemorar a eleição do ex-missionário que eles abraçaram como um dos seus.

O cardeal Robert Prevost, escolhido como novo líder da Igreja Católica Romana, tem dupla cidadania, norte-americana e peruana, e trabalhou durante décadas no norte do Peru, primeiro como missionário e depois como bispo de Chiclayo, de 2015 a 2023.

Na pequena cidade, os fiéis se reuniram em frente à catedral no calor desta quinta-feira, depois que uma fumaça branca saiu da Capela Sistina no Vaticano. Quando o anúncio foi feito, eles pularam e aplaudiram. Os sinos tocaram pela cidade.

"Estamos animados com essa bênção de Deus", disse Jesús León Ángeles, coordenadora de um grupo católico em Chiclayo e que conhece Prevost desde 2018, à Reuters por telefone.

"Estávamos rezando desde ontem, quando o conclave de cardeais começou no Vaticano para eleger o papa."

León Ángeles disse que trabalhou em estreita colaboração com Prevost em uma série de projetos de caridade e assistência social em Chiclayo e na vizinha Trujillo, e em outras cidades pobres em todo o país.

Ela disse à Reuters anteriormente que Prevost era humilde e pé no chão, além de ser uma pessoa que gostava de ajudar os outros.

"Ele é alguém que tem habilidades de liderança, mas também é um bom ouvinte", disse ela antes da eleição. "Ele tem essa virtude. Ele é muito querido, nós o amamos muito, ele não é uma pessoa arrogante."

Na Plaza de Armas, a principal praça da capital do Peru, Lima, dezenas de pessoas se reuniram na catedral próxima ao palácio do governo.

"No escritório, estávamos esperando ansiosamente pela fumaça branca para ver quem seria eleito Santo Padre", disse a advogada Carolina Flores.

"É um tremendo presente do céu o fato de ele ser peruano. Para nós, o papa é peruano. Ele é peruano porque viveu décadas no Peru, foi bispo em Chiclayo", disse ela.

Após a eleição no Vaticano, o papa Leão 14 apareceu na sacada central da Basílica de São Pedro e saudou a multidão que o aguardava. Durante seu primeiro discurso como papa, ele falou brevemente em espanhol, enviando saudações ao Peru e a Chiclayo.

Prevost foi nomeado cardeal em 2023 pelo pontífice argentino Francisco, que o levou a Roma para chefiar o dicastério do Vaticano encarregado de eleger padres para servir como bispos em todo o mundo. Desde então, ele tem participado da seleção de muitos dos bispos do mundo.

Salvador Oliva Ramos, morador de Lima, disse que tinha certeza de que o novo papa voltaria para visitar sua terra natal adotiva e "consertar" as coisas no país -- além de saborear um pouco da culinária local.

"Ele é um papa que come ceviche, come feijão com carne de carneiro, come cau cau", disse ele do lado de fora da catedral, referindo-se aos pratos locais populares. "Garanto a vocês que, daqui a um ano, o papa visitará o país por causa da comida."

(Reportagem de Marco Aquino; reportagem adicional da Reuters TV)