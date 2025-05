Mortes e drones interceptados: conflito entre Paquistão e Índia escala

Do UOL, em São Paulo

Um dia após ataques aéreos indianos deixarem mortos no Paquistão, os conflitos continuaram na fronteira da disputada região da Caxemira.

O que aconteceu

Este é o confronto mais violento em duas décadas de tensão entre potências nucleares vizinhas. Segundo os balanços mais recentes divulgados pelas duas partes, as hostilidades provocaram pelo menos 44 mortes de civis, 31 do lado paquistanês e 13 do lado indiano.

Drones indianos foram abatidos, diz Paquistão. Segundo o governo do país, 25 equipamentos de produção israelense e disparados pela Índia foram derrubados hoje, deixando um civil morto e quatro soldados feridos. O governo de Nova Délhi também informou que um soldado morreu ao ser atingido por disparos paquistaneses.

Países abriram linha de conversa hoje. O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, afirmou à agência de notícias Reuters que a "ligação entre os órgãos militares dos dois países está funcionando".

Tensão entre os dois países explodiu em 22 de abril. Nesta data, um atentado na cidade turística de Pahalgam, na parte da Caxemira administrada pela Índia, matou 26 pessoas, a maioria hindus.

A região de maioria muçulmana está dividida entre os dois países desde a independência do Reino Unido, em 1947. Ela é cenário de um movimento de insurgência que pede a independência ou anexação ao Paquistão.

Índia acusa Paquistão de apoiar os grupos insurgentes. O país comandado por Narendra Modi culpa a nação vizinha pelo ataque de 22 de abril e ameaçou efetuar uma ação militar, que se concretizou ontem.

Conflito também é geopolítico. Horas antes dos bombardeios, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi anunciou que seu governo interromperia o fluxo de água de seus rios para o Paquistão. Islamabad respondeu que consideraria a medida como "um ato de guerra".

Países pedem moderação

"Quero que as hostilidades parem", disse Donald Trump. Além do presidente americano, União Europeia, Rússia e França também pediram moderação. O secretário britânico de Comércio, Jonathan Reynolds, ofereceu a mediação de seu país para apoiar uma aproximação entre as duas nações.

"O mundo não pode se permitir um confronto militar", disse ONU. Mensagem foi emitida pelo porta-voz de António Guterres, Stéphane Dujarric.

