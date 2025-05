Paquistão diz ter abatido 25 drones, Índia afirma que repeliu retaliação paquistanesa

Por Mubasher Bukhari e Tanvi Mehta e Surbhi Misra

LAHORE/NOVA DÉLHI (Reuters) - O Paquistão afirmou nesta quinta-feira que abateu 25 drones da Índia em seu espaço aéreo, enquanto a Índia disse que "neutralizou" as tentativas do Paquistão de atingir alvos militares com drones e mísseis, à medida que os combates se espalham entre os vizinhos com armas nucleares.

As mais recentes trocas de informações ocorreram um dia depois que a Índia afirmou ter atingido uma "infraestrutura terrorista" no Paquistão na madrugada de quarta-feira -- duas semanas depois de ter acusado a nação islâmica de envolvimento em um ataque na Caxemira indiana, no qual 26 pessoas -- a maioria turistas hindus -- foram mortas.

Islamabad negou a acusação e prometeu retaliar os ataques com mísseis, dizendo também que abateu cinco aeronaves indianas. A embaixada indiana em Pequim classificou como "desinformação" os relatos de que os caças foram abatidos.

O Paquistão abateu 25 drones de fabricação israelense da Índia em vários locais, incluindo as duas maiores cidades de Karachi e Lahore, e seus destroços estavam sendo recolhidos, disse o porta-voz militar paquistanês Ahmed Sharif Chaudhry.

Um drone também foi abatido sobre a cidade de Rawalpindi, onde fica o quartel-general fortificado do Exército paquistanês, segundo ele.

Um drone atingiu um alvo militar perto de Lahore e quatro membros do Exército paquistanês ficaram feridos nesse ataque, disse Chaudhry.

"Os drones indianos continuam a ser enviados para o espaço aéreo do Paquistão... (a Índia) continuará a pagar caro por essa agressão nua e crua", afirmou ele.

O Ministério da Defesa da Índia disse que o Paquistão tentou atacar vários alvos militares no norte e no oeste da Índia na noite de quarta-feira e na madrugada de quinta-feira e que eles foram "neutralizados" pelos sistemas de defesa aérea indianos.

Em resposta, as forças indianas atacaram radares e sistemas de defesa aérea em vários locais no Paquistão na quinta-feira, afirmou em um comunicado, acrescentando que a "resposta indiana foi no mesmo domínio e com a mesma intensidade que a do Paquistão".

O Paquistão também aumentou a intensidade de seus disparos através da linha de cessar-fogo, a fronteira de facto, na Caxemira, e 16 pessoas, incluindo cinco crianças e três mulheres, foram mortas no lado indiano, segundo o comunicado.

O relacionamento entre a Índia e o Paquistão tem sido repleto de tensão desde que conquistaram a independência da colônia britânica em 1947, e os países travaram três guerras, duas delas pela Caxemira, e entraram em confronto inúmeras vezes.

Ambos adquiriram armas nucleares na década de 1990.

(Reportagem de Mubasher Bukhari em Lahore, Saurabh Sharma em Amritsar, Shivam Patel, Tanvi Mehta, Surbhi Misra em Nova Délhi, Charlotte Greenfield, Gibran Peshimam em Islamabad, Fayaz Bukhari em Srinagar)