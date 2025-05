Padre: Papa Leão 14 deve ser firme na doutrina e progressista socialmente

O papa Leão 14, escolhido pelo conclave na tarde de hoje, deve ser firme na doutrina e progressista nas questões sociais, avaliou o padre Rafael Fernandes, coordenador do curso de teologia da PUC-RS, durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Eu tenho a intuição de que ele será firme na doutrina e progressista nas questões sociais. Ele deve viver os princípios doutrinais do cristianismo, mas nas questões sociais é muito mais aberto. Rafael Fernandes, coordenador do curso de teologia da PUC-RS

O norte-americano Robert Prevost, de 69 anos, foi escolhido por cardeais para se tornar o novo papa. Ele assume o lugar de Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morto aos 88 anos vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e insuficiência cardíaca.

Prevost será chamado de Leão 14: o nome dele também foi escolhido hoje no conclave e foi anunciado ao mundo da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, após quatro escrutínios. O anúncio foi feito pelo cardeal Dominique Mamberti em latim, seguindo a tradição da Igreja Católica.

Ao Canal UOL, o teólogo explicou que o papa Francisco também foi firme na doutrina —quando o assunto era relacionado ao casamento gay, por exemplo—, mas foi a forma como se comunicou com a comunidade que o tornou diferente.

Eu posso dizer que o Papa Francisco também foi firme na doutrina. A questão é o modo como se comunica. O papa Francisco em nenhum momento afirmou que o casamento não era indissolúvel. Ele continuou afirmando, mas priorizou nas suas falas um discurso de acolhida a todos e de não julgamento das pessoas.

Ele falava inclusive nas suas cartas que, em primeiro lugar, é acolher, acompanhar e criar processos de integração na vida da comunidade. A bênção, por exemplo, aos casais homossexuais, não está prevista dentro do caso do matrimônio em si. Então, ele achou uma brecha, de alguma maneira, para acolher também [as pessoas LGTBs].

Acredito que Leão 14 vá seguir essa mesma brecha, ou seja, firme naquelas coisas que a Igreja tem por dogmas —e aqui nós lembramos que os dogmas têm a sua base no Evangelho—, mas, ao mesmo tempo, ele vai seguir o princípio da hierarquia das verdades. A verdade é a misericórdia de Deus. Rafael Fernandes, coordenador do curso de teologia da PUC-RS

O novo papa já lamentou o fomento e "simpatia por crenças e práticas que estão em desacordo com o Evangelho", conforme apontou reportagem do UOL.

Na ocasião, em 2012, Leão citou o "estilo de vida homossexual" e "famílias alternativas compostas por parceiros do mesmo sexo e seus filhos adotivos". Como bispo no Peru, por exemplo, ele se opôs a um plano do governo de incluir ensinamentos sobre gênero nas escolas.

Professor: Robert Prevost soa como leão que rugirá no tom do papa Francisco

No UOL News, o professor, historiador e teólogo Gerson Leite de Moraes afirmou que as primeiras palavras de Robert Prevost, o papa Leão 14, parecem revelar um verdadeiro leão que rugirá no tom do ex-papa Francisco (1936 -2025).

Diante das primeiras palavras de Leão 14, o que se percebe claramente é uma homenagem muito significativa e um reconhecimento enorme ao trabalho de Francisco. O fato de ele ser fortemente vinculado à América Latina é algo muito positivo. Um norte-americano, mas com trabalho intenso no Peru.

Enfim, me parece, num primeiro momento, que nós estamos diante de um leão que rugirá num tom de Francisco. Gerson Leite de Moraes, professor e teólogo da Universidade Mackenzie

Primeira aparição e bênção

Após surgir na sacada, o novo papa fez a bênção "urbi et orbi" (à cidade e ao mundo), direcionada aos fiéis que se aglomeravam em frente à Basílica de São Pedro. Ele lembrou do papa Francisco e saudou a "todos que precisam da nossa caridade, presença, diálogo e amor"

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Prevost se formou em matemática antes de decidir virar padre, aos 22 anos. Ele é poliglota e se juntou aos agostinianos para uma missão no Peru em 1985.

O novo papa tem cidadania peruana e citou ao país durante a sua primeira bênção. Prevost, que chamou os peruanos de "um povo fiel", voltou ao país latino como bispo de Chiclayo em 2014 e ganhou a cidadania no ano seguinte.

