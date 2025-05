Novo papa é considerado 'meio-termo' entre inclusão e conservadorismo

A escolha do cardeal americano Robert Francis Prevost, 69 anos, como novo papa surpreendeu muita gente. Por não ter sido considerado um dos favoritos, pouco se falou sobre qual seria sua linha de atuação como papa.

O que aconteceu?

Pessoas que foram próximas ao papa Leão 14 em diferentes momentos da vida dele afirmam que ele representa uma alternativa equilibrada entre as correntes da Igreja Católica que discutem dar continuidade à agenda inclusiva de Francisco ou retornar a um caminho mais conservador. O padre Michele Falcone, da Ordem de Santo Agostinho, que anteriormente foi liderada pelo cardeal Prevost, afirmou ao New York Times que o novo papa é um "digno meio-termo".

O novo papa se assemelha a Francisco no compromisso com os pobres e os imigrantes, e na disposição de encontrar as pessoas onde elas estão. O então cardeal deu uma declaração nesse sentido em outubro do ano passado ao site de notícias do Vaticano: "O bispo não deve ser um pequeno príncipe sentado em seu reino. Ele é chamado, autenticamente, a ser humilde, a estar próximo das pessoas a quem serve, a caminhar com elas, a sofrer com elas."

Prevost entende que o centro da Igreja Católica Romana "não está nos Estados Unidos ou no Atlântico Norte". A afirmação foi feita por Raúl Zegarra, professor assistente de estudos teológicos católicos na Harvard Divinity School, ao New York Times.

Mas o novo papa teria uma postura mais conservadora que Francisco em determinadas questões. Enquanto Francisco declarou "Quem sou eu para julgar?", ao ser questionado sobre a questão dos clérigos homossexuais, Prevost teria expressado opiniões contrárias ao público LGBTQIA+. Em um discurso de 2012, ele lamentou que a mídia ocidental e a cultura popular fomentassem simpatia por "crenças e práticas que não estão de acordo com o Evangelho", citando como exemplos o "estilo de vida homossexual" e "famílias alternativas compostas por parceiros do mesmo sexo e seus filhos adotivos", segundo o New York Times.

Como bispo em Chiclayo, no noroeste do Peru, ele se colocado contra um plano do governo de incluir ensinamentos sobre gênero nas escolas. "A promoção da ideologia de gênero é confusa, porque busca criar gêneros que não existem", teria dito à mídia local, ainda de acordo com o New York Times.

Ele ainda teria um estilo mais discreto e reservado, ao contrário de Francisco. Um exemplo é quando Francisco, no domingo de Páscoa, véspera de sua morte, contrariou as recomendações médicas e pegou um bebê no colo para abençoá-lo. "Ele não comete excessos. Abençoar bebês, sim, mas pegá-los no colo, não", opinou o padre Falcone.

O novo papa tem uma linguagem "mais serena" que a de Francisco, e é mais contido ao expressar opiniões. A avaliação é de Alejandro Moral Antón, sucessor do cardeal Prevost como líder agostiniano, e também foi expressa ao New York Times.

O novo papa seria aberto a opiniões contrárias, defendendo o direito de expressão. "Sei que Bob acredita que todos têm o direito e o dever de se expressar na Igreja", disse ao New York Times o padre Mark R. Francis, ex-colega de classe do cardeal Prevost e atual responsável pelo braço americano da ordem religiosa dos Clérigos de São Viator.