Teólogo: Robert Prevost soa como leão que rugirá no tom do papa Francisco

As primeiras palavras de Robert Prevost, o papa Leão 14, escolhido pelo conclave na tarde de hoje, parecem revelar um verdadeiro leão que rugirá no tom do ex-papa Francisco (1936 -2025), avaliou o professor, historiador e teólogo Gerson Leite de Moraes no UOL News - Edição Especial, do Canal UOL.

Diante das primeiras palavras de Leão 14, o que se percebe claramente é uma homenagem muito significativa e um reconhecimento enorme ao trabalho de Francisco. O fato de ele ser fortemente vinculado à América Latina é algo muito positivo. Um norte-americano, mas com trabalho intenso no Peru.

Enfim, me parece, num primeiro momento, que nós estamos diante de um leão que rugirá num tom de Francisco. Gerson Leite de Moraes, professor e teólogo da Universidade Mackenzie

O norte-americano Robert Prevost, de 69 anos, foi escolhido por cardeais para se tornar o novo papa. Ele assume o lugar de Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morto aos 88 anos vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e insuficiência cardíaca.

Prevost será chamado de Leão 14: o nome dele também foi escolhido hoje no conclave e foi anunciado ao mundo da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, após quatro escrutínios. O anúncio foi feito pelo cardeal Dominique Mamberti em latim, seguindo a tradição da Igreja Católica.

Ao Canal UOL, o teólogo disse que, apesar de a postura de Francisco ainda ditar os rumos da Igreja Católica, Leão 14 deve adotar medidas a partir de sua personalidade.

A postura de Francisco ainda norteia os rumos da Igreja Católica. É lógico que este papa irá adotar a partir de sua história, da sua personalidade, da sua história, da sua visão de mundo, aquilo que ele considera o mais importante para a Igreja. Mas, para um primeiro momento, é importante destacar esses elementos. Gerson Leite de Moraes, professor e teólogo da Universidade Mackenzie

O professor também comparou a fala dita pelo novo papa em seu primeiro pronunciamento à obra "Cidade de Deus", escrita por Santo Agostinho (Aurélio Agostinho de Hipona).

E, por última questão, foi o fato de ele reforçar a sua vinculação de ordem. Ou seja, 'eu sou um filho de Santo Agostinho'. O que isso significa? Agostinho escreve a [obra] 'Cidade de Deus'. A obra de Santo Agostinho foi escrita num momento em que a Igreja Católica estava sofrendo muitos ataques. E é neste momento que Agostinho escreve uma obra apologética para mostrar que existe uma tensão entre a Jerusalém celestial e a cidade dos homens.

E me parece que essa história se aplica a essa situação momentânea. Nós também vivemos em um tempo de tensão, de ataques constantes. A própria religiosidade é atacada constantemente por uma extrema direita perigosa.

Então, eu acho que Leão terá um papel importante, importante na tradição dogmática (por ser ele um agostiano, alguém que preza por elementos doutrinários), mas também alguém, que, em seu primeiro discurso, falou muito no espírito de Francisco, e também tende a ser um papa preocupado com a evangelização, preocupado em levar adiante as reformas empreendidas por Francisco. Gerson Leite de Moraes, professor e teólogo da Universidade Mackenzie

Primeira aparição e bênção

Após surgir na sacada, o novo papa fez a bênção "urbi et orbi" (à cidade e ao mundo), direcionada aos fiéis que se aglomeravam em frente à Basílica de São Pedro. Ele lembrou do papa Francisco e saudou a "todos que precisam da nossa caridade, presença, diálogo e amor"

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Prevost se formou em matemática antes de decidir virar padre, aos 22 anos. Ele é poliglota e se juntou aos agostinianos para uma missão no Peru em 1985.

O novo papa tem cidadania peruana e citou ao país durante a sua primeira bênção. Prevost, que chamou os peruanos de "um povo fiel", voltou ao país latino como bispo de Chiclayo em 2014 e ganhou a cidadania no ano seguinte.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: