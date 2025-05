Pacquiao volta ao ringue para lutar pelo título dos meio-médios contra o americano Mario Barrios

A lenda do boxe filipino Manny Pacquiao, de 46 anos, sairá da aposentadoria após quatro anos de inatividade para enfrentar o americano Mario Barrios pelo título da categoria meio-médio do Conselho Mundial de Boxe (WBC), informou a ESPN nesta quinta-feira (8).

Fontes não identificadas citadas pela rede americana de esportes indicaram que a luta aconteceria em Las Vegas em 19 de julho.

Pacquiao, que conquistou 12 títulos mundiais em oito categorias diferentes ? um feito sem precedentes na história do boxe ? não sobe ao ringue desde sua derrota por decisão unânime em 12 rounds para o cubano Yordenis Ugás em uma luta pelo título dos meio-médios da WBA em 21 de agosto de 2021, em Las Vegas.

A ESPN informou que o presidente do WBC, Mauricio Sulaiman, revelou na semana passada, durante um evento na Arábia Saudita, que Pacquiao planeja enfrentar Barrios pelo título em julho, e que a estrela asiática já recebeu a autorização necessária da Comissão Atlética do Estado de Nevada.

De acordo com as regras do WBC, um ex-campeão tem o direito de solicitar uma chance pelo título mundial ao retornar de sua aposentadoria.

Pacquiao será introduzido no Hall da Fama Internacional do Boxe em junho, enquanto também se prepara para enfrentar as eleições ao Senado nas Filipinas na próxima semana.

Barrios detém um retrospecto de 29 vitórias, 2 derrotas, 1 empate e 18 nocautes. Em sua última luta, em novembro passado, ele manteve o título após empatar com o compatriota Abel Ramos no card encabeçado por Mike Tyson e Jake Paul.

Pacquiao tem um histórico profissional de 62 vitórias, 8 derrotas, 2 empates e 39 vitórias por nocaute.

js/rcw/cl/ma/aam

© Agence France-Presse