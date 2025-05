O que significa ser agostiniano, ordem da qual papa Leão XIV faz parte

O cardeal Robert Prevost, de 69 anos, é o primeiro papa agostiniano da Igreja Católica. O lema episcopal do novo pontífice é "In Illo uno unum", palavras que Santo Agostinho pronunciou em sermão para explicar que, "embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um".

Leão XIV, nome escolhido por Prevost logo após ser anunciado como papa, no começo da tarde desta quinta-feira, 8, nasceu nos Estados Unidos e atuou por duas décadas no Peru, para onde foi enviado no fim dos anos 1980 para um projeto de formação para aspirantes agostinianos. Ele também tem a nacionalidade do país andino.

Nascido em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Illinois (EUA), Prevost estudou primeiro no Seminário Menor dos Padres Agostinianos. Em 1977, formou-se em Matemática pela Villanova University, na Pensilvânia.

Em setembro do mesmo ano, ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho (OSA) em St. Louis, na província de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Chicago. Em 1981, emitiu seus votos solenes.

O que é a Ordem Agostiniana?

A Ordem de Santo Agostinho, também conhecida como Ordem Agostiniana ou Frades Agostinianos, é uma ordem religiosa católica de frades mendicantes (mesmo rol que inclui dominicanos e franciscanos) que seguem a linha de pensamento de Santo Agostinho (354-430).

Quem foi Santo Agostinho?

Aurélio Agostinho, o Santo Agostinho, foi um dos mais proeminentes teólogos e filósofos no começo do cristianismo. Bispo de Hipona, antiga cidade na província romana da África, focava em promover o espírito de comunidade vivido pelos primeiros povoados cristãos.

Os ensinamentos propagados por ele seriam seguidos por fiéis de todo o mundo. A ordem não foi fundada diretamente por Santo Agostinho, mas pela Santa Sé, como uma fraternidade apostólica.

Quando a ordem foi fundada?

A ordem foi fundada em 1244, quando o Papa Inocêncio IV convocou comunidades espalhadas pela Europa para se reuniram. A ordem nasceu com a bula "Incumbit nobis" (Uma só alma e um só coração para Deus).

Até o surgimento da ordem, essas pequenas comunidades viveram, durante séculos, seguindo a regra e o espírito agostinianos, como eremitas.

Isso porque, após a morte de Santo Agostinho, o norte da África foi invadido após a queda do Império Romano. Os membros das comunidades iniciadas por Santo Agostinho fugiram da perseguição, especialmente para a Europa.

Em 1256, o Papa Alexandre IV deu novo impulso à Ordem através da bula "Licet Ecclesiae catholicae". O ideal agostiniano se difundiu e a Ordem cresceu, alcançando as Américas, a Ásia e mais uma vez se implementando na África. Hoje, a ordem está presente em mais de 45 países.

Trajetória do papa

Prevost graduou-se em Teologia na Catholic Theological Union, em Chicago. Aos 27 anos, foi enviado a Roma para estudar Direito Canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino (Angelicum). Foi ordenado sacerdote em 19 de junho de 1982, no Colégio Agostiniano de Santa Mônica.

Prevost obteve a licenciatura em 1984 e, no ano seguinte, enquanto preparava sua tese de doutorado, foi enviado para a missão agostiniana em Chulucanas, Piura, Peru (1985-1986).

Em 1987, defendeu sua tese de doutorado sobre "O papel do prior local da Ordem de Santo Agostinho" e foi nomeado Diretor de Vocações e Diretor de Missões da Província Agostiniana "Mãe do Bom Conselho", em Illinois.

No ano seguinte, ingressou na missão de Trujillo, também no Peru, como diretor do projeto de formação comum para os aspirantes agostinianos dos vicariatos de Chulucanas, Iquitos e Apurímac.

Após desempenhar diferentes funções no Peru, foi administrador paroquial de Nossa Senhora de Monserrat de 1992 a 1999.

Em 1999, foi eleito prior provincial da Província Agostiniana "Mãe do Bom Conselho" de Chicago. Dois anos e meio depois, foi escolhido como prior geral, confirmando-o em 2007 para um segundo mandato.

Em outubro de 2013, retornou à sua província agostiniana, em Chicago, e foi diretor de formação no convento de Santo Agostinho, primeiro conselheiro e vigário provincial.

Ocupou esses cargos até o Papa Francisco nomeá-lo, em 2014, administrador apostólico da diocese peruana de Chiclayo, elevando-o à dignidade episcopal como bispo titular de Sufar.

Prevost foi nomeado bispo de Chiclayo pelo pontífice argentino em 2015. Em 2018, foi eleito segundo vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana, na qual também foi membro do Conselho Econômico e presidente da Comissão de Cultura e Educação.

O novo papa foi incluído entre os membros da Congregação para o Clero em 2019 e, no ano seguinte, entre os membros da Congregação para os Bispos. Recebeu também a nomeação pontifícia também como administrador apostólico da diocese peruana de Callao.

Em 2023, Francisco o chamou a Roma como Prefeito do Dicastério para os Bispos e Presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, promovendo-o a arcebispo. No Consistório do mesmo ano, tornou-o cardeal.

Prevost tomou posse em 28 de janeiro de 2024 e, como chefe do dicastério, participou das últimas viagens apostólicas do Papa Francisco e da primeira e segunda sessões da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade, realizadas em Roma entre 2023 e 2024.