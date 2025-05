O que significa a escolha do nome Leão XIV pelo novo papa?

Eleito nesta quinta-feira, 8, para suceder o papa Francisco no comando da Igreja Católica, o norte-americano Robert Prevost escolheu o nome Leão XIV.

A opção pela designação foi anunciada da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, após 2/3 dos cardeais eleitores votarem no primeiro papa americano da história, no 2º dia de votação.

O nome papal costuma homenagear santos, apóstolos ou ser uma referência a papas precedentes, como no caso do nome Leão. É considerado uma mensagem sobre o pontificado que se inicia.

O último papa a levar esse nome, Leão XIII, é conhecido pela promulgação em 1891 da encíclica Rerum Novarum, primeira a tratar dos temas ligados à Doutrina Social da Igreja.

Em seu primeiro discurso, o papa enfatizou ser um "filho de Santo Agostinho". Os agostinianos são uma das ordens mendicantes da Igreja Católica, e tem como uma de suas marcas a assistência aos pobres.

Quem foi o primeiro papa Leão

Em seu primeiro discurso, o novo papa também pediu uma "paz desarmada" e falou em "construir pontes", habilidade pela qual já era conhecido.

São traços que também se ligam à história do primeiro papa da história ao levar o nome Leão, São Leão Magno, que comandou a igreja entre os anos de 440 e 461. Ele teria conseguido dissuadir Átila, o Huno, de invadir a península itálica, e também sido responsável por proteger Roma de uma invasão dos Vândalos.

Além do compromisso pela paz, ele também é conhecido por ter o título de "Doutor da Igreja", um reconhecimento àqueles que tiveram contribuição significativa à teologia ou doutrina da igreja.