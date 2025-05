Por que escolha do nome é importante para o papa? Leão é um dos mais usados

Do UOL, em São Paulo

Robert Francis Prevost foi anunciado hoje como novo papa norte-americano e usará o nome de Leão 14 no seu pontificado. Na tradição da Igreja Católica, a escolha do nome tem uma importância e costuma indicar o perfil do escolhido.

Por que o nome é importante?

Escolha costuma apontar como será o seu pontificado. Além de afinidade, o nome pode ser um indicativo do perfil que o eleito deseja imprimir à frente da Igreja Católica.

Nome Leão. A escolha do nome se dá em em referência a São Leão Magno, o primeiro papa a adotar o título. Leão 1º foi o 45º papa. Ele assumiu o papado no ano 440 e permaneceu no cargo por 21 anos. Ele morreu em 10 de novembro de 461.

Leão figura entre os nomes mais populares. Assim como Clemente, a indicação soma agora 14 papas.

O último papa a usar o nome "Leão" foi o italiano Vincenzo Gioacchino Pecci. O pontificado durou de 1878 a 1903.

O papa Leão 13 foi o segundo papa mais velho da história e fica atrás apenas de Bento 16, que morreu aos 95 anos. O italiano também teve o quarto reinado mais longo de qualquer papa, atrás dos de Pedro, o Apóstolo, Pio 9º João Paulo 2º.

Legado espiritual. Mais de um século após sua morte, o legado espiritual e pastoral de Leão 13 continua a ecoar entre os fiéis. Com sabedoria pastoral e sensibilidade às inspirações divinas, ele deixou marcas profundas na vida da igreja, especialmente ao incentivar uma relação mais íntima com o Espírito Santo.

Os nomes mais populares entre os papas

João - 21 papas (1º: 523 e último: 1963)

- 21 papas (1º: 523 e último: 1963) Gregório - 16 papas (1º: 590 e último: 1846)

- 16 papas (1º: 590 e último: 1846) Bento - 15 papas (1º: 575 e último: 2005)

- 15 papas (1º: 575 e último: 2005) Leão - 14 papas (1º: 440 e último: 1903)

Clemente - 14 papas (1º: 92 e último: 1774)

- 14 papas (1º: 92 e último: 1774) Inocêncio - 13 papas (1º: 401 e último: 1724)

- 13 papas (1º: 401 e último: 1724) Pio - 12 papas (1º: 142/146 e último: 1958)

- 12 papas (1º: 142/146 e último: 1958) Estêvão - 9 papas (1º: 254 e último: 1058)

- 9 papas (1º: 254 e último: 1058) Bonifácio - 8 papas (1º: 418 e último: 1404)

- 8 papas (1º: 418 e último: 1404) Urbano - 8 papas (1º: 222 e último: 1644)

- 8 papas (1º: 222 e último: 1644) Alexandre - 7 papas (1º: 108/109 e último: 1691)

- 7 papas (1º: 108/109 e último: 1691) Adriano - 6 papas (1º: 772 e último: 1523)

- 6 papas (1º: 772 e último: 1523) Paulo - 6 papas (1º: 757 e último: 1978)

- 6 papas (1º: 757 e último: 1978) Celestino - 5 papas (1º: 422 e último: 1294)

- 5 papas (1º: 422 e último: 1294) Nicolas - 5 papas (1º: 858 e último: 1455)

- 5 papas (1º: 858 e último: 1455) Sisto - 5 papas (1º: 117/119 e último: 1590)

A escolha do nome depende única e exclusivamente da vontade do pontífice. Ele decide e comunica aos cardeais como quer ser chamado após a eleição papal.

O novo papa pode optar por um nome que já foi usado ou simplesmente escolher um novo nome. E foi o que aconteceu hoje, com a continuidade do nome Leão. Ao longo da história, 40 dos 267 pontífices usaram nomes exclusivos.