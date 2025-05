O que acontece logo após o papa ser eleito no conclave?

Após ser escolhido o novo papa no conclave, o cardeal eleito passa por um ritual antes de fazer a primeira aparição pública na Praça São Pedro, no Vaticano.

- No fim do conclave, o novo pontífice é levado à Sala das Lágrimas, a sacristia da Capela Sistina, onde vestirá pela primeira vez os paramentos papais, preparados em três tamanhos, com os quais se apresentará à multidão de fiéis na Praça São Pedro.

- Após a oração pelo novo papa e a homenagem dos cardeais, o Te Deum é entoado, marcando o fim do conclave.

- Em seguida, o anúncio da eleição é feito com a tradicional mensagem em latim - "Habemus papam".

- O responsável por esse anúncio, geralmente, é o protodiácono do Colégio dos Cardeais, cargo ocupado atualmente pelo francês Dominique Mamberti, de 73 anos.

- Esse rito, adotado desde o século 15, prevê o anúncio do novo papa pelo seu nome de batismo e, depois, pelo nome que adotará durante o pontificado.

- A escolha do nome costuma dar pistas sobre as prioridades que o escolhido terá à frente da Igreja Católica.

- A próxima etapa é a aparição do papa na Loggia benedizioni, a sacada com vista para a Praça de São Pedro. De lá, o novo pontífice que dará a solene bênção Urbi et Orbi.