O menos americano dos americanos: como italianos viam Prevost

O norte-americano Robert Prevost, 69, foi nomeado hoje como novo papa. Em seu pontificado, ele será chamado de Leão 14, e era visto pelos italianos como "o menos americano dos americanos" com chances de assumir o posto máxima da igreja católica.

O que aconteceu

Prevost foi descrito como "o menos americano dos americanos" pelo jornal italiano La Repubblica. Essa descrição dada pelos italianos ao novo papa deve-se ao fato de ele ser considerado um moderado em suas palavras e ações.

Novo papa, que nasceu em Chicago, passou um terço de sua vida nos Estados Unidos. O restante ele viveu entre a Europa e a América Latina, de onde também era natural o argentino Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, que o antecedeu. O agora pontífice era arcebispo emérito de Chiclayo, no Peru.

Prevost deixou o Peru para se juntar ao governo do Vaticano a pedido do próprio Francisco. Ele era o responsável pelo Dicastério dos Bispos, com a função de aconselhar o papa sobre a nomeação de líderes da igreja.

Após a morte de Francisco, Prevost disse que ainda havia "muito a fazer" na transformação da Igreja. "Não podemos parar, não podemos retroceder. Temos que ver como o Espírito Santo quer que a Igreja seja hoje e amanhã, porque o mundo de hoje, em que a Igreja vive, não é o mesmo que o mundo de 10 ou 20 anos atrás", disse ele, no mês passado, ao Vatican News.

A mensagem é sempre a mesma: proclamar Jesus Cristo, proclamar o Evangelho, mas a maneira de alcançar as pessoas de hoje, os jovens, os pobres, os políticos, é diferente.

Papa Leão 14

Leão 14 tem compromisso com os pobres e migrantes, mas opiniões pouco receptivas a LGBTs. As informações são do jornal norte-americano The New York Times, que lembrou entrevistas e ouviu também o Reverendo Michele Falcone, 46, um padre da Ordem de Santo Agostinho, anteriormente liderada pelo cardeal Prevost.

Conclave acabou hoje

Publico comemora a escolha do novo papa em frente à Basílica Imagem: Eloisa Lopez/Reuters

Novo papa foi eleito após quatro escrutínios. Ele conseguiu mais de dois terços dos votos do conclave, que contava com participação de 133 cardeais.

Fumaça branca indicou escolha às 13h07 (horário de Brasília). No começo da manhã, uma fumaça preta tinha sinalizado aos espectadores na praça de São Pedro que o novo pontífice não tinha sido escolhido. A escolha aconteceu na segunda rodada de votação do dia.

Milhares de pessoas receberam o anúncio na praça de São Pedro. Muitos balançaram bandeiras e se emocionaram no meio do público após o anúncio.