Novo papa esteve duas vezes no Brasil, diz CNBB

Do UOL, em São Paulo

O novo papa Leão 14 esteve no Brasil pelo menos duas vezes, em 2012 e 2013, quando ainda era padre geral dos agostinianos.

O que aconteceu

Leão 14 já visitou Minas Gerais e São Paulo. "O carinho que ele tem pelo Brasil é muito grande", afirmou dom Ricardo Hoepers, em entrevista à CNN Brasil.

"Na América Latina, o seu papel nós vimos claramente hoje foi um papel mesmo de pastor. Ele pastoreou um povo, saudou esse povo com muito carinho, expressou um sentimento de amor por esse povo e expressou também para a sua diocese de Roma de modo especial convocando Roma ser missionária. Eu leio claramente, sua experiência missionária no Peru traz hoje essa riqueza de convidar a cidade eterna a ter esse mesmo espírito missionário. Não podemos nos fechar nos nossos muros", afirmou Dom Hoepers, da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)