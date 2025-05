Nomeado cardeal por papa Francisco, Robert Francis Prevost torna-se o 1º papa dos EUA da história

Pouco mais de uma hora após a fumaça branca, a identidade do novo papa foi revelada na sacada da Basílica de São Pedro. O cardeal Robert Francis Prevost, 69 anos, natural dos Estados Unidos, foi eleito o 267° papa nesta quinta-feira (8), segundo dia de conclave.

Foi o cardeal "protodiac", o francês Dominique Mamberti, que pronunciou a famosa frase "Habemus papam" ("temos um papa") e apresentou o sucessor de Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.

Em seguida, Leão XIV dirigiu-se aos mais de 1,4 bilhão de católicos: "A paz esteja com todos vocês" foram suas primeiras palavras, em italiano com sotaque americano. "Obrigado, papa Francisco", disse ele também, agradecendo a seus colegas cardeais por elegê-lo.

Os fiéis e turistas que se aglomeravam na Praça de São Pedro saudaram sua aparição na sacada da Basílica de São Pedro com aplausos estrondosos, cerca de uma hora e meia depois que a fumaça branca finalmente saiu da fina chaminé instalada no teto da Capela Sistina, observaram os jornalistas da AFP.

Nomeado cardeal em 2023 pelo papa Francisco, que liderou sua ascensão ao Vaticano, antes de sua eleição ele era membro de sete dicastérios (o equivalente aos ministérios do Vaticano).

Robert Francis Prevost era chefe do poderoso dicastério dos bispos, o que fez dele o conselheiro do papa anterior para a nomeação de prelados.

O falecido papa Francisco gostava particularmente de Robert, que é frequentemente descrito como discreto e reservado, e que passou anos mergulhando nas "periferias", aqueles territórios que até então eram remotos ou negligenciados pela Igreja.

Perfil do novo papa

Os cardeais, portanto, optaram pela continuidade, mesmo que se espere que o americano, seja mais formal do que seu antecessor, que abalou a hierarquia do Vaticano.

O novo papa foi eleito no segundo dia da votação, que se esperava ser muito aberta, principalmente devido ao número recorde de cardeais presentes.

O novo pontífice recebeu uma maioria de dois terços, ou seja, pelo menos 89 votos, a favor de seu nome. Mas, devido ao sigilo absoluto que envolve o conclave, os detalhes da votação não são conhecidos.

O americano Robert Francis Prevost é um homem de escuta e síntese, classificado como moderado, que conhece tanto o terreno quanto o funcionamento interno do Vaticano. Um bispo "não deve ser um pequeno príncipe sentado em seu reino, ele deve estar próximo das pessoas a quem serve e caminhar com elas, sofrer com elas", disse ele ao site Vatican News em 2024.

Ele deu poucas entrevistas e raramente fala em público.

Nascido em Chicago, Dom Prevost passou um total de duas décadas no Peru, onde realizou um trabalho missionário e se tornou Arcebispo-Bispo Emérito de Chiclayo, no norte do país.

(RFI com AFP)