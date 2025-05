'Que encoraje os migrantes': como autoridades repercutiram a chegada de Leão 14

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi um dos primeiros a reagir nesta quinta-feira (8) e felicitar o novo papa nascido nos EUA. Líderes europeus e latino-americanos também felicitaram o novo líder da Igreja Católica eleito no segundo dia de conclave.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi um dos primeiros a reagir nesta quinta-feira (8) e felicitar o novo papa nascido nos EUA. Líderes europeus e latino-americanos também felicitaram o novo líder da Igreja Católica eleito no segundo dia de conclave.

Trump disse: "Que emoção e que grande honra para nosso país", acrescentou, dizendo que estava 'ansioso' para conhecer o novo chefe da Igreja Católica.

O também recém-eleito chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, parabenizou o novo papa Leão XIV por dar "esperança e orientação a milhões de fiéis".

"Por meio de seu cargo, o senhor está dando esperança e orientação a milhões de fiéis em todo o mundo nestes tempos difíceis", disse ele em um comunicado à imprensa.

Dentre os primeiros líderes internacionais a reagirem à nomeação do novo papa está o primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, que falou que espera que o americano Robert Francis Prevost possa ajudar a "fortalecer a defesa dos direitos humanos".

"Que seu pontificado contribua para fortalecer o diálogo e a defesa dos direitos humanos em um mundo que precisa de esperança e unidade", escreveu Sánchez na rede social X poucos minutos após o anúncio da eleição do novo pontífice.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enviou suas "sinceras felicitações" ao papa Leão XIV, elogiando seu compromisso com a paz.

"Esperamos que seu pontificado seja guiado pela sabedoria e força, pois ele lidera a comunidade católica e inspira o mundo com seu compromisso com a paz e o diálogo", disse ela.

O francês Emmanuel Macron, não foi um dos primeiros a se pronunciar, entretanto, escreveu na rede social X em francês e inglês às boas-vindas ao papa norte-americano.

"Um momento histórico para a Igreja Católica e seus milhões de fiéis. Ao papa Leão XIV e a todos os católicos na França e em todo o mundo, estendo uma mensagem de fraternidade. Neste dia 8 de maio, que este novo pontificado seja de paz e esperança", brindou.

Novo papa fala em espanhol em sua primeira fala oficial

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, saudou a eleição de um papa americano com profundos laços com a América Latina, dizendo esperar que o novo pontífice defenda os imigrantes latino-americanos em seu país natal, os Estados Unidos.

"Ele é mais do que um americano", escreveu o presidente de esquerda no X, referindo-se em particular aos anos que Leão XIV passou no Peru. "Espero que ele seja o grande líder dos povos migrantes do mundo e que encoraje nossos irmãos migrantes latino-americanos, que hoje são humilhados nos Estados Unidos", acrescentou.

Ao dirigir aos fiéis após sua eleição na sacada da Basílica de São Pedro, em Roma, o novo papa disse a frase: "Que a paz esteja com todos vocês", em italiano durante sua primeira bênção na Basílica.

Mas ele também falou brevemente em espanhol para enviar uma saudação aos fiéis do Peru, onde ele passou a maior parte de sua carreira como missionário, antes de se tornar cardeal em 2023, indicando seu carinho pelo povo latino-americano.

Guerras e paz

O presidente israelense, Isaac Herzog, disse na quinta-feira que espera fortalecer os laços entre seu país e a Santa Sé após a eleição do novo papa Leão XIV.

"Aspiramos a fortalecer as relações entre Israel e a Santa Sé, bem como a amizade entre judeus e cristãos na Terra Santa e em todo o mundo", disse ele em um comunicado à imprensa.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky felicitou nesta quinta-feira o novo Papa Leão XIV, esperando que o Vaticano continue a apoiar Kiev "moral e espiritualmente" para "restaurar a justiça e alcançar uma paz duradoura" com Moscou.

"A Ucrânia aprecia profundamente a posição consistente da Santa Sé em favor do respeito ao direito internacional, condenando a agressão militar da Federação Russa contra a Ucrânia e protegendo os direitos de civis inocentes", acrescentou Zelensky, em uma mensagem publicada no site X.

Já Vladimir Putin anunciou ter a "certeza" de que um "diálogo construtivo" continuará com o novo papa.

(RFI com agências)