Multidão aguarda anúncio do novo papa

Pessoas de todas as partes do mundo correram para a entrada principal do Vaticano, logo após a fumaça branca sair da chaminé, nesta quinta-feira, 8.

O grupo de cardeais reunidos para o conclave na Capela Sistina escolheu nesta quinta-feira o 267º papa da história, que vai suceder Francisco à frente do Vaticano. Era necessário um mínimo de dois terços dos 133 votantes para a escolha do novo líder da Igreja Católica, que tem cerca de 1,4 bilhão de fiéis pelo mundo.

Quem é o cardeal que faz o anúncio ‘Habemus papam’

O protodiácono do Colégio dos Cardeais costuma ser o responsável pelo anúncio. No cargo, está o cardeal francês Dominique Mamberti, de 73 anos, que assumiu em outubro de 2024. Ele aparece na sacada após o fim do conclave e a liberação da fumaça branca pela chaminé da Capela Sistina.