Moraes pede sessão extra para STF analisar suspensão de ação contra Ramagem

Do UOL, em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu nesta tarde que a Primeira Turma analise em sessão extra a votação da Câmara que decidiu pela suspensão de parte da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Moraes foi comunicado do resultado na Câmara por Hugo Motta. Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, comunicou oficialmente ao Supremo sobre a votação da Casa realizada ontem. Ex-diretor da Abin, Ramagem é réu no STF na mesma ação em que o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou réu por tentativa de golpe de Estado. Moraes então encaminhou solicitação a Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, pedindo para marcar nova sessão.

Ofício da Câmara fala apenas em "sustação da ação penal" sem detalhar em relação a quem. Essa prerrogativa, porém, só vale para suspender processos envolvendo membros do Congresso que estejam exercendo seu mandato. O próprio STF indicou, ao aceitar a denúncia contra Ramagem, que só seria possível suspender a parte da ação penal envolvendo os fatos que ocorreram depois que ele foi diplomado como deputado, em dezembro de 2022.

Denúncia da PGR contra Ramagem aponta fatos antes de ele ter sido diplomado. Supremo indicou que o parlamentar pode ser julgado sobre os crimes que teriam ocorrido antes da diplomação. Agora cabe a Zanin decidir para quando marca a análise da solicitação da Câmara.

Deputados tentam usar mecanismo para suspender a ação contra Bolsonaro também. Eles querem estender o benefício a todos os acusados na ação penal em que está Ramagem, o que incluiria o ex-presidente, ex-ministros e militares. O STF, porém, já disse que o pedido só pode ser feito para deputados e senadores no exercício do mandato e com relação a crimes ocorridos depois da diplomação.