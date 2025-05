Ministros do TCU batem boca em sessão sobre INSS: 'Ilações por encomenda'

Do UOL, em São Paulo

Os ministros do TCU (Tribunal de Contas da União) Walton Alencar e Aroldo Cedraz bateram boca em sessão plenária da Corte ontem sobre as fraudes nos descontos de pensões e aposentadorias pagas pelo INSS.

O que aconteceu

Walton lembrou que Cedraz, relator do processo sobre o INSS, pediu que o caso fosse retirado da pauta da Corte seis vezes no último ano —os ministros poderiam já ter apreciado a questão em junho de 2024. "Este processo poderia ter sido trazido à deliberação deste colegiado um ano atrás, o que poderia ter poupado um ano de desgaste", disse Walton. "Havia algo de inusitado neste processo, pelo fato de ter entrado e saído de pauta com o mesmo voto, da mesma forma, por seis vezes seguidas, sem absolutamente nenhuma justificativa."

Ministro com mais tempo de TCU, Walton falou nunca ter visto situação semelhante. "O ministro relator tem de explicar se estas retiradas de pauta se justificam por conta das tratativas que então eram realizadas, se era ele quem fazia essas tratativas, quem participou dessas tratativas, e quais eram os objetivos. Eram objetivos republicanos, altaneiros?", questionou.

Este processo merece uma explicação não a mim, mas a toda a sociedade brasileira.

Walton Alencar, ministro do TCU

Cedraz disse que o colega faz "ilações por encomenda" e disse estar disposto a ir para qualquer lugar discutir com ele. Segundo ele, "uma estrutura foi montada para que ele perdesse a relatoria desse processo". "Eu queria dizer a ele [Walton] que ele deveria ler o processo pelo menos uma vez, porque ele está dizendo que foi ele que propôs, ele não propôs nada. Eu trouxe tudo já proposto muito antes. Sua Excelência está dizendo que deveriam ser julgadas há mais de um ano, mentindo. Como eu julgaria um ano atrás se os processos e os embargos foram apresentados no decorrer da tramitação do processo?", se defendeu ele.

Eu estou absolutamente tranquilo e calmo com essa malícia de tentar nessa hora agregar suspeitas de coisas insuspeitas, de posturas... Modéstia à parte, eu não sei se a [postura] dele é, mas a minha é insuspeita nesta casa. [...] Se ele tiver dúvida, que ele respeite o colega como eu respeito, e leia [o voto], e não venha fazer ilações por encomenda. Estou disposto a ir em qualquer lugar para discutir com sua Excelência a nossa vida pública aqui dentro.

Aroldo Cedraz, ministro do TCU

Ao fim da sessão, os ministros rejeitaram, por unanimidade os recursos apresentados pelo INSS e pelas entidades sindicais a uma decisão que determinou obrigações para evitar fraudes nas aposentadorias e pensões. Em junho passado, o TCU já havia determinado que o INSS bloqueasse automaticamente novos descontos, tanto de empréstimos consignados quanto de mensalidades associativas.

Entenda o caso

Esquema envolvia as associações de classe. As entidades cobravam um valor de aposentados e pensionistas para a realização de serviços, como assessoria jurídica ou convênios com academias e planos de saúde.

Descontos não eram autorizados pelos beneficiários. Segundo a CGU (Controladoria-Geral da União), a maioria das assinaturas de aposentados e pensionistas era falsificada pelas entidades. Com isso, os recursos eram descontados diretamente da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.

Ao menos 11 associações participavam do esquema. A CGU revelou ter realizado uma análise amostral e questionado 1.300 casos. Em 97% das consultas, os aposentados e pensionistas responderam que não autorizaram o desconto na folha de pagamento.

Estima-se que mais de R$ 6 bilhões tenham sido desviados dos beneficiários. O governo estuda agora como devolver os valores devidos às vítimas.

Crise foi deflagrada após operação da PF no final de abril. Desde então, foram trocados o presidente do INSS e o ministro da Previdência.