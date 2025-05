Milei cita 'tempos de confusão' e 'propriedade privada' ao parabenizar papa

O gabinete do presidente argentino, Javier Milei, divulgou hoje um comunicado em que parabeniza o novo papa, Leão 14, pela nomeação. A nota cita "tempos de confusão mundial" e afirma esperar que o novo líder católico atue em defesa da propriedade privada.

O que aconteceu

"Com profunda esperança recebemos a notícia da eleição do novo santo padre", inicia o comunicado divulgado pelo gabinete presidencial argentino nas redes sociais. "Este conclave marca um novo capítulo na história da Igreja e do mundo", seguiu a nota.

Em tempos de confusão, fragmentação e desafios globais, sua liderança representa uma luz que guia, um faro que orienta e um testemunho vivo de fé, razão e caridade para os fiéis católicos e para todo o mundo. Gabinete do presidente argentino, Javier Milei, em nota divulgada no X

Argentino divulgou ainda que anseia por tempo de "unidade e verdade sem temor" e que novo papa defenda os "pilares que sustentam a civilização". Entre eles, a "vida", a "liberdade" e a "propriedade privada", conforme o comunicado presidencial.

Hoje mais do que nunca, ansiamos que a voz do papa ressoe com força na defesa dos pilares que têm sustentado a civilização: A vida, como dom principal, a liberdade, como dom sagrado do Criador, e a propriedade privada, como fundamento da responsabilidade pessoal e do desenvolvimento dos povos . Gabinete de Javier Milei

"Que sua palavra e testemunho sejam escudos frente à cultura da morte, ao autoritarismo crescente e ao relativismo moral", conclui a nota. Veja abaixo o comunicado na íntegra.

Em seu perfil, Milei repostou uma imagem gerada por inteligência artificial, em que exibe um leão trajado de papa. A foto faz referência dupla ao nome escolhido pelo novo pontífice — Leão 14 — e ao apelido do presidente argentino. O animal foi um dos símbolos da campanha de Milei, em 2023. "Na era Milei, o novo papa se chama Leão. A história estava escrita", diz a legenda da publicação compartilhada no X (veja abaixo).

En la era Milei el nuevo Papa se llama León

La historia estaba escrita pic.twitter.com/rCOxmuipPh -- Gabriel Anello (@anellogaby) May 8, 2025

Milei não era próximo de papa Francisco e chegou a chamá-lo de "comunista" e "maligno". Após a morte de Jorge Mario Bergoglio, porém, o presidente afirmou que, como argentino e "homem de fé", acompanhava a dor dos que se despediam de Francisco e decretou luto oficial de sete dias no país. Após a morte de Jorge Mario Bergoglio, porém, o presidente afirmou que, como argentino e "homem de fé", acompanhava a dor dos que se despediam de Francisco e decretou luto oficial de sete dias no país.

Novo papa é americano com cidadania peruana

Natural de Chicago, Robert Francis Prevost tornou-se prefeito do poderoso Dicastério para os Bispos, encarregado de nomear bispos em todo o mundo, em 2023. Antes de se tornar padre, aos 22 anos, se formou matemático.

Prevost passou um terço de sua vida nos Estados Unidos. O restante entre a Europa e a América Latina, uma das periferias do mundo, de onde também era natural o argentino Jorge Mario Bergoglio.

Apesar de origem americana, novo papa tem cidadania peruana e citou o país durante a sua primeira bênção. Já sob o nome de Leão 14, chamou os peruanos de "um povo fiel". Ele voltou ao país latino como bispo de Chicago em 2014 e ganhou a cidadania no ano seguinte.

O novo pontífice é considerado "um moderado construtor de pontes". Segundo especialistas, ele era um dos cardeais com maior chance de conseguir o cargo por sua "inclinação pastoral, perspectiva global e capacidade de governar a Cúria Romana" (leia mais sobre o novo papa aqui).