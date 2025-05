'Mal não vai prevalecer': veja a íntegra da primeira bênção do papa Leão 14

Em primeira bênção à frente da multidão de fiéis que o aguardavam hoje no Vaticano, Leão 14 agradeceu ao legado de Francisco, pediu união dos fiéis e se emocionou.

O que disse o novo papa:

"O mal não vai prevalecer". Leão usou seu tempo à frente da multidão na basílica de São Pedro hoje para dizer que Deus ama todos, e que os fiéis não devem ter medo.

Deus ama todos, e o mal não vai prevalecer. Todos estamos nas mãos de Deus. Portanto, sem medo, unidos de mãos dadas com o Deus que está entre nós. Somos discípulos de cristo. o mundo precisa de sua Luz. a humanidade precisa dele como a ponte entre Deus e o amor. nos ajudem a construir com dialogo com encontro para sermos um unico povo sempre em paz. Obrigado papa Francisco.

Obrigado, Francisco. Dando sinal de continuidade ao legado de seu antecessor, Leão 14 lembrou que papa Francisco "abençoava Roma e o mundo inteiro na manhã de Páscoa", momentos antes de sua morte, debilitado. "Buscando sempre a paz, a justiça, tratando de trabalhar como homens e mulheres fieis a jesus cristo. sem medo de proclamar o evangelho para sermos missionários", complementou Leão.

Ainda mantemos nos nossos ouvidos aquela voz fraca e sempre corajosa de Papa Francisco que abençoava Roma

"Construir pontes e diálogos". Leão discursou lembrando dos principios cristãos e pregando a união, narrando que é preciso acolher quem precisa.

Todos podemos caminhar juntos na direção daquela pátria a qual Deus nos preparou. À igreja de Roma, uma saudação especial. Necessitamos sermos juntos uma igreja missionária, que constrói pontes e diálogos, prontos para receber de braços abertos, todos que precisam de caridade, presença, diálogo e amor.

Lembrou de sua servidão no Peru. O novo papa foi bispo na América do Sul e durante sua passagem em Chiclayo serviu para mais de um milhão de católicos, na diocese peruana.

Permitam-me algumas palavras em espanhol: uma saudação a diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé e deu muito para ser a igreja fiel de Jesus Cristo.

Veja a bênção na íntegra:

Esta é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada, uma paz desarmadora, humilde e perseverante, que provém de Deus, Deus que nos ama a todos, incondicionalmente. Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz frágil, mas sempre corajosa, do Papa Francisco, que abençoava Roma.

O Papa, que abençoava a Roma, dá a sua benedição ao mundo inteiro naquela manhã do dia de Páscoa. Permitam-me dar sequência àquela mesma benedição. Deus nos ama a todos. O mal não prevalecerá. Somos todos, estamos todos nas mãos de Deus. Portanto, sem medo, unidos mão na mão com Deus e entre nós, sigamos adiante. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede.

O mundo precisa da sua luz. A humanidade precisa de pontes para que. Sejam alcançadas por Deus e pelo mundo. Ajudem-nos também vós, unir uns aos outros, a construir pontes com o diálogo, com o encontro, unindo-nos todos para sermos um só povo, sempre em paz. Obrigado, Papa Francesco.

Gostaria de agradecer a todos os co-irmãos cardeais que me escolheram para ser sucessor de Pedro e caminhar juntos convosco como Igreja Unida, buscando sempre a paz, a justiça, buscando sempre trabalhar homens e mulheres fiéis a Jesus Cristo, sem medo, para proclamar o Evangelho, para ser missionários. Sou um filho de Santo Agostinho, agostiniano. Que disse, convosco sou cristão e para vós bispo. Neste sentido, podemos todos caminhar juntos como. Essa pátria a qual Deus nos preparou.

À igreja. A Igreja de Roma, uma saudação especial. Devemos buscar juntos como ser uma igreja missionária. uma igreja que constrói pontes de diálogo, sempre aberta a receber, como esta praça de braços abertos, a todos, todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo, do amor. E se me permitem também uma palavra de saludo.

A todos aqueles, de modo particular, a minha querida Diócese de Ticlayo, no Peru. onde um povo fiel acompanhou o seu bispo, compartilhou a sua fé e deu tanto a mim para seguir sendo igreja fiel de Jesus Cristo. A todos vocês, irmãos e irmãs. De. Roma, da Itália, do mundo inteiro, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, que busca sempre a paz, que busca sempre a caridade, que busca sempre estar próxima, especialmente, àqueles que sofrem.

Hoje, o dia da súplica à Nossa Senhora de Pompeia, Nossa Mãe Maria quer sempre caminhar conosco, estar próximo, ajudar-nos com a sua intercessão e seu amor. Agora, gostaria de rezar junto convosco. Rezemos juntos? Por esta nova missão, por toda a igreja, pela paz no mundo, peçamos essa graça especial de Maria, nossa Mãe. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com ti. Tu és benedita entre as mulheres. É benedito o fruto do teu rosto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Assim, acabamos de ouvir o Papa Leão 14. Vejamos se.

Que os santos apóstolos Pedro e Paulo, cujo poder e autoridade conferimos, intercedam por nós junto ao Senhor. Amém. Ó benditos e meritórios, Bem-aventurada Maria sempre Virgem, Bem-aventurado Miguel Arcanjo, Bem-aventurado João Batista, os Santos Apóstolos Pedro e Paulo e todos os Santos, que Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de vós e, tendo perdoado todos os vossos pecados, que Jesus Cristo vos conduza à vida eterna. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso lhe conceda a indulgência, a absolvição e o perdão de todos os seus pecados, um espaço para uma penitência verdadeira e fecunda, um coração sempre arrependido e uma emenda de vida, a graça e a consolação do Espírito Santo e a perseverança final nas boas obras. Amém. E a benção de Deus Todo-Poderoso. Que o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre vocês e permaneça sempre.