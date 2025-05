Mais de 1,74 m e roupa colorida: quem são os guardas no anúncio do papa

Com roupas coloridas, a Pontifícia Guarda Suíça, também conhecida como o "menor exército do mundo", se posiciona no Vaticano para o anúncio do nome do novo papa. O conclave escolheu o pontífice nesta quinta-feira.

Curiosidades sobre a Guarda Suíça

Tida como uma força de elite, a Guarda Suíça é extremamente seletiva para aceitar candidatos. Para proteger o papa, é preciso ser cidadão suíço e católico praticante, em primeiro lugar, já que os seus membros atuam em celebrações litúrgicas e acompanham os peregrinos que visitam a Tumba do Príncipe dos Apóstolos, São Pedro.

Interessados em se tornarem guardas também têm que ser homens solteiros entre 19 e 30 anos e ter, ao menos, 1,74 m de altura. É permitido ao guarda se casar após os 25 anos, se tiver cumprido pelo menos cinco anos de serviço e se estiver disposto a se comprometer a outros três anos adicionais.

Todos os candidatos devem ter "saúde impecável", atestada por exames médicos na Suíça. Além disso, é preciso passar por teste psicológico — é considerado indispensável que um guarda tenha "reputação impecável" também.

A Guarda Suíça protege o corpo do pontífice e só abriu exceção para a aproximação de uma freira que era amiga de Francisco Imagem: ALESSANDRO DI MEO/via REUTERS

Os futuros guardas recebem treinamento vocacional. Eles precisam ter completado um serviço militar mais curto de dois meses. No primeiro mês, ainda em Isone, na Suíça, os recrutas aprendem técnicas de luta armada, primeiros socorros, tiro, segurança e defesa pessoal, comportamento tático e noções de direito junto às Forças Armadas e policiais da Suíça.

No segundo mês, eles são enviados ao quartel-general da Guarda Suíça, no Vaticano. Lá eles aprendem a saudar o papa, formações individuais e de grupo, trocas da guarda e também aprendem italiano, se ainda não forem fluentes. A disciplina da preparação é rígida. Os soldados se exercitam pelo menos quatro horas por dia. O comandante dá ordens em alemão, mas os suíços também falam francês e romanche, além da língua da Santa Sé.

Recrutas também recebem um treinamento especial para aprender a usar a alabarda. A arma, popular do século 13 ao 16, seria um antepassado do canivete suíço, segundo o próprio governo da Suíça. Ela combina um machado com uma lança e um gancho. Além destas armas antigas, o arsenal dos guardas conta com espadas idênticas às dos primeiros mercenários, armas de fogo e de eletrochoque, além de spray de pimenta.

O papa Francisco recebendo 35 novos recrutas da Guarda Suíça na Sala Clementina, no Vaticano, em maio de 2013 Imagem: Observatore Romano/AFP

Todo candidato também precisa ter carteira de motorista tipo B e se comprometer a servir por, pelo menos, 26 meses. Atualmente, a Guarda Suíça tem 135 membros; número que aumentou em 2015, quando eram 110.

Quando um novo guarda é admitido, ele tem suas medidas tiradas. O procedimento é necessário para criarem, sob medida, o seu uniforme composto por mais de 120 peças na alfaiataria do Vaticano. O modelo atual foi desenhado em 1914 pelo comandante Jules Repond, inspirado pelas fardas da Renascença nas cores azul, vermelho e amarelo, características da família do papa Clemente 7º, os Médici.

Leva, pelo menos, 30 horas para o uniforme de um guarda ficar pronto. Em ocasiões especiais, ele recebe acessórios como gorjeira, luvas brancas e um capacete de metal com pena de avestruz, cuja cor depende da patente do soldado. Uma couraça de metal, com o capacete, é colocada sobre a roupa em algumas ocasiões; ela chega a pesar 15 kg.

Um colega ajuda o outro a vestir a couraça. A primeira vez é mais difícil, mas é preciso vestir peça por peça. Contou em 2023 o recruta Alex à agência RFI

A Guarda Suíça se posicionando na praça São Pedro, no Vaticano, momentos antes da primeira missa de Páscoa de Francisco como papa em 2013 Imagem: Alberto Pizzoli/AFP

Eles ainda possuem uma versão mais discreta do uniforme. É uma versão azul com camisa com mangas bufantes e calças também com pernas bufantes, além da gola branca. Com ele a guarda controla a Porta Sant'Ana, uma das entradas do Vaticano. Em viagens papais, eles acompanham o pontífice sem o uniforme colorido, no entanto.

Atualmente, alguns de seus membros já usam capacetes criados por impressoras 3D. A inovação foi desenvolvida por uma empresa suíça, que fabrica as peças que pesam 570 gramas e são mais confortáveis do que os modelos de metal do século 16 — que ainda são o padrão.

O que é a Guarda Suíça

A Guarda Suíça é uma das mais antigas unidades militares em operação do mundo. Ela foi originalmente estabelecida em 1506 pelo papa Júlio 2º e, em seu início, era composta por um grupo de cerca de 150 mercenários suíços contratados para proteger o pontífice (e a Igreja) durante as Guerras Italianas.

Em 1527, 147 guardas morreram protegendo o papa Clemente 7º, que conseguiu escapar do Saque de Roma liderado por Carlos 5º, o monarca do Sacro Império Romano-Germânico. Graças à Guarda Suíça, o pontífice se refugiou no Castelo de Sant'Angelo.

Soldados da Guarda Suíça fazendo a segurança dos cardeais na reunião de preparação do conclave que elegeu Francisco, em 2013 Imagem: Lalo de Almeida/Folhapress

Antes considerada uma Força Armada, ela hoje serve como uma guarda de honra. Sua função é proteger o Palácio Apostólico, o papa e, como um todo, a Santa Sé.

A cerimônia de juramento ocorre todos os anos no dia 6 de maio, um ritual que se repete há quase cinco séculos na data do Saque de Roma. No Pátio de São Dâmaso, no Vaticano, avançam um a um, seguindo uma coreografia precisa, para chegar à bandeira e declarar sua lealdade ao papa. Com a mão esquerda no estandarte, três dedos da mão direita erguidos para o céu, os jovens juram "com coragem e fidelidade" proteger o pontífice e seus legítimos sucessores com suas vidas.

Nos últimos anos, o Vaticano tem tido dificuldade de recrutar novos soldados. A remuneração não é alta — 1.500 euros (cerca de R$ 9.670) ao mês, além de hospedagem e alimentação —, além da imposição de ser solteiro ao se alistar.

O último serviço da Guarda Suíça a Francisco: seus soldados protegerão o corpo do papa durante todos os ritos até seu enterro Imagem: Yara Nardi/REUTERS

No entanto, Francisco flexibilizou regras para atrair mais jovens nos últimos anos de seu papado, permitindo o casamento independente da patente. O Vaticano oferece apartamentos de servidores para os casados viverem com suas famílias. A Fundação da Guarda Suíça ainda cobre mensalidades escolares dos filhos dos soldados na Escola Suíça de Roma, além de pagamento do equivalente à metade das contribuições voluntárias dos guardas ao seu fundo de aposentadoria.

Muitos retornam ao serviço militar ou de polícia ao voltar para a Suíça, ao se aposentarem. Mas há quem prefira abraçar a vocação religiosa e procurar um seminário para se tornar padre.

Entre as atuais atribuições da Guarda Suíça está a proteção do Colégio de Cardeais quando a sé está vacante. Ou seja, em caso de morte do papa, enquanto não se escolhe um novo pontífice, eles cuidam de seus eleitores. No caso de Francisco, eles ainda participaram de todo o cerimonial até o momento, transferindo seu corpo da Casa Santa Marta para a Basílica de São Pedro.