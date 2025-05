Magazine Luiza amarga queda de mais de 60% no lucro do 1º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O lucro líquido ajustado do Magazine Luiza recuou 62,5% no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, com a empresa notando que o ambiente macroeconômico "ainda exige disciplina e foco", conforme relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

A companhia obteve lucro líquido ajustado de R$11,2 milhões no período, abaixo dos R$21,4 milhões esperados por analistas, segundo a média de estimativas compiladas pela LSEG.

"A gente lidou com uma curva Selic esse trimestre que foi quase 30% maior do que foi no primeiro trimestre do ano passado. Para isso, a gente precisou dar um foco maior na rentabilidade, nas margens operacionais", afirmou a diretora de relações com investidores da companhia, Vanessa Rossini, à Reuters.

"Nesse cenário de juros, as categorias de ticket mais alto acabam sofrendo mais, e o Magalu segue conseguindo ampliar sua participação de mercado sem abrir mão das margens."

O crescimento das vendas no conceito mesmas lojas físicas foi de 7,1%, inferior ao avanço de 9% no primeiro trimestre de 2024, enquanto as vendas no e-commerce e no marketplace caíram 2,6% e 1,8%, respectivamente. A margem bruta cresceu 0,7 ponto percentual, atingindo 30,6% no trimestre.

Dona de bandeiras como Netshoes e KaBuM!, a varejista observou uma expansão modesta na receita líquida do período, de 1,6%, para R$9,4 bilhões. As vendas totais, incluindo marketplace, ficaram praticamente estáveis em R$16 bilhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado do grupo totalizou R$758,8 milhões no período, crescimento de 10,3% ano a ano, com a margem Ebitda passando de 7,4% para 8,1% na mesma base. Analistas, em média, esperavam Ebitda de R$719,85 milhões, de acordo com a LSEG.

Segundo Rossini, a expansão da margem no resultado operacional "foi fundamental para a gente fazer frente a uma despesa financeira que também foi maior" em função dos juros.

A despesa financeira líquida da companhia cresceu 31,9% no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, para R$403,2 milhões, respondendo por 4,3% dar receita líquida (versus 3,3% um ano antes).

Nas despesas com vendas, o Magazine Luiza observou um aumento de 5,9%, atribuindo o desempenho a investimentos estratégicos em sua operação logística, com destaque para o "fulfillment", acelerar prazos de entrega e melhorar o serviço ao cliente. Já as despesas gerais e administrativas ficaram praticamente estáveis ano a ano.