Lustra móveis spray funciona memo? Confira nosso teste

Não gosto de nada que dê muito trabalho na hora de limpar em casa. Com isso em mente, comecei a pesquisar produtos que pudessem facilitar esse processo. Foi quando encontrei o lustra móveis em aerossol da Jimo.

Segundo o fabricante, a fórmula foi elaborada para proteger, renovar e dar brilho, sendo indicado tanto para madeiras novas como antigas, claras ou escuras. Confira a seguir os resultados dos meus testes.

O que mais gostei

Prático e fácil de aplicar. Basta agitar de duas a três vezes e usar o spray na superfície do móvel. Em seguida, é só passar um pano para espalhar.

Com apenas uma aplicação já foi possível ver o móvel mais brilhante. Não é necessário usar dois panos, como em alguns produtos semelhantes.

Textura. O produto não tem aquele aspecto grudento. Basta dar uma passada com o pano e o móvel fica limpo e com mais brilho.

Antes e depois da aplicação do lustra móveis Imagem: Arquivo Pessoal

Cheiro suave e que não fica enjoativo. O cheirinho persiste até algumas horas depois da aplicação.

Versatilidade. Ele pode ser usado em madeiras escuras e claras, fazendo com que sirva para todos os móveis que tenho em casa. A embalagem é muito prática. Não corre o risco de derramar o produto caso ela caia no armário.

Ponto de atenção

Rendimento. Para mim o produto não dura muito. Usando uma vez por semana, um frasco dura um mês. Resultado diferente de quando eu usava o lustra móveis em creme, que durava mais.

Preço alto. O produto é um pouco mais caro do que outros com a mesma finalidade.

O que mudou para mim?

O lustra móveis trouxe mais praticidade à rotina de limpeza da casa, além de deixar os móveis com aquele aspecto de bem cuidados.

Desde que comecei a usá-lo, percebi que ele me ajudou a reduzir o tempo que eu demorava na faxina, o que para mim é maravilhoso, já que essa é uma das atividades que menos gosto de fazer.

Quem deve gostar

Eu indico o lustra móveis para quem busca ainda mais praticidade na hora da faxina.

Além disso, aqueles que querem melhorar o aspecto de um móvel de madeira também podem gostar, já que ele dá brilho.

