Lula saúda novo papa e deseja 'continuidade ao legado de Francisco'

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) saudou a escolha do papa Leão 14, anunciado hoje, e desejou "continuidade ao legado de Francisco".

O que aconteceu

"Que o papa nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor e mais justo", desejou o presidente, em suas redes sociais. O novo papa foi anunciado nesta tarde depois de dois dias de conclave no Vaticano.

Na postagem, ele destacou a admiração por Francisco, morto em abril. "Teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos", disse Lula. "Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo."

Leão 14 é o quarto papa que Lula acompanha no poder. Quando assumiu, no primeiro mandato, conheceu João Paulo 2º, substituído por Bento 16, em 2005. Francisco assumiu em 2013, durante o governo Dilma Rousseff.

Católico, o petista encontrou Francisco duas vezes neste mandato. No final de abril, ele foi ao funeral na Basílica de São Pedro acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e da cúpula dos três Poderes.

Lula está em viagem à Rússia. Ele participava de um jantar promovido pelo presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin, quando a escolha foi anunciada. Amanhã, ele participa da comemoração do Dia da Vitória, feriado que celebra os 80 anos da derrota da Alemanha nazista pelo Exército soviético durante a Segunda Guerra Mundial.

Quero cumprimentar o cardeal norte-americano Robert Prevost, escolhido hoje para comandar o destino da Igreja Católica, com o nome de Leão XIV.



Outras autoridades também se pronunciaram. O presidente norte-americano, Donald Trump, a quem o papa já criticou, disse que a escolha de um compatriota pela primeira vez era "uma grande honra". Já o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin (PSB), católico praticante, disse que ele cumprirá a "missão evangelizadora" da igreja.

Quem é Leão 14

Robert Prevost é norte-americano, natural de Chicago e o papa mais jovem dos últimos 35 anos. Nasceu em 14 de setembro de 1955, filho Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de ascendência espanhola. Ele tem dois irmãos, Louis Martín e John Joseph. Desde 1990, não há um papa com menos de 70 anos comandando a Igreja Católica.

Ele é também peruano e citou ao país na sua primeira bênção. Prevost, que chamou os peruanos de "um povo fiel", voltou ao país latino como bispo de Chiclayo em 2014 e ganhou a cidadania no ano seguinte. Prevost passou um terço de sua vida nos EUA.

Era muito próximo do papa Francisco. Frequentemente descrito como discreto e reservado, Prevost passou anos mergulhando nas "periferias", aqueles territórios que até então eram remotos ou negligenciados pela Igreja, assim como seu antecessor. Foi Francisco quem o chamou para o governo do Vaticano.